Calu Rivero y su hijo Tao marcan tendencia con un look boho chic natural y relajado

Calu Rivero volvió a marcar estilo, esta vez acompañada por su hijo Tao de la Rúa, con un look boho chic que refleja su identidad estética y su forma de habitar la moda desde un lugar auténtico, relajado y profundamente conectado con la naturaleza. Lejos de lo urbano y del glamour tradicional, la actriz eligió una imagen que prioriza lo orgánico, lo artesanal y la comodidad, sin resignar elegancia.

El look de Calu Rivero y Tao de la Rúa

Para la ocasión, Calu apostó por un vestido en tonos tierra, de caída fluida y diseño asimétrico de un solo hombro, una prenda que combina sensualidad sutil con espíritu libre. El color, cercano al arena y al arcilla, refuerza esa estética boho chic depurada que hoy pisa fuerte: siluetas simples, materiales nobles y una paleta que dialoga con el entorno.

Calu Rivero y su hijo Tao de la Rúa.

El estilismo se completa con un sombrero de ala ancha confeccionado en fibras naturales, un accesorio clave dentro del universo boho, que no solo aporta carácter sino también funcionalidad. Los complementos, discretos y de inspiración artesanal, acompañan sin competir, reforzando una imagen armónica y consciente.

Tao, por su parte, luce un look alineado con el de su madre: prendas cómodas, tejidos suaves y tonos neutros, pensados para la libertad de movimiento y el bienestar, en el que se destaca su poncho blanco. El resultado es una postal en la que madre e hijo comparten una misma narrativa estética, que se muestra muy natural en ellos.

El look de Calu Rivero y su hijo Tao.

En conjunto, Calu Rivero y Tao de la Rúa encarnan un look boho chic moderno, más ligado al estilo de vida que a la moda efímera. Una propuesta que pone en valor la naturalidad, la conexión emocional y una elegancia serena que trasciende tendencias y se convierte en identidad.