Flavio Mendoza cumplió el sueño de su hijo Dionisio: “Subió al avión pensando que íbamos a Rosario”

La Navidad tiene un significado especial para Flavio Mendoza, y este año decidió llevar esa pasión a otro nivel con una sorpresa que quedará para siempre en la memoria de su hijo Dionisio. El artista y productor compartió en sus redes sociales un video en el que reveló cómo cumplió uno de sus mayores sueños: viajar al lugar donde, simbólicamente, vive Papá Noel. La emoción no fue solo del niño, sino también del propio Flavio, que no ocultó su sensibilidad al contar la historia.

“Quiero compartir con todos un sueño”, expresó al comienzo del video, antes de aclarar el motivo detrás de la publicación: “Yo no subo nunca nada para presumir porque tampoco me interesa, pero desde que soy papá y porque siempre fui igual, soy un eterno soñador”. En ese mismo mensaje, explicó que siempre había querido vivir esa experiencia y que el momento indicado había llegado.

Un viaje con un destino soñado

Flavio Mendoza contó que la idea surgió cuando su hijo perdió su primer diente, una señal clara de que estaba creciendo: “Cuando mi hijo perdió su primer diente dije: ‘mi bebé está creciendo, haciendo preguntas y todo lo que un niño de 7 años hace. Es el momento de ir a donde está Papá Noel’”, relató conmovido. A partir de ahí, comenzó a planear el viaje que marcaría un antes y un después en la infancia de Dionisio.

El detalle que volvió aún más emotiva la experiencia fue la sorpresa. El niño subió al avión convencido de que el destino era Rosario, pero la realidad era muy distinta: “Subió al avión pensando que íbamos a Rosario”, reveló Flavio Mendoza, para luego confirmar que el verdadero destino era Helsinki, Finlandia, uno de los lugares asociados turísticamente con el Polo Norte. “Vamos a vivir una Navidad blanca como en los cuentos”, aseguró, visiblemente emocionado.

La importancia de la Navidad para Flavio Mendoza

La conexión de Flavio Mendoza con la Navidad no es nueva. El artista explicó que ama profundamente esta época del año y que incluso tiene un show dedicado especialmente a ella: “Amo tanto la Navidad que tengo un show dedicado a eso”, contó, y recordó que durante este año se presentó en tres ciudades distintas: Buenos Aires, Santa Fe y Rosario.

Para cerrar, dejó un mensaje que resume su filosofía de vida y el sentido del viaje: “Espero poder estirar esta ilusión de que crea en la magia y en los sueños, porque con esfuerzo, mucho trabajo, disciplina y pasión se logran”. Y concluyó con un deseo que emocionó a sus seguidores: “Les deseo a todos una hermosa Navidad y nunca dejen de soñar porque los únicos sueños que no se cumplen, son aquellos que no se sueñan”. Así, Flavio Mendoza volvió a demostrar que, más allá del brillo del escenario, su mayor obra está puesta en la crianza de su hijo y en sostener viva la magia de la infancia, esa que convierte a la Navidad en un recuerdo eterno.