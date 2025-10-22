Así está hoy Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel que acaba de cumplir 17 años

Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, acaba de cumplir 17 años y lo celebró con una imagen que refleja el vínculo que mantiene con su madre. En medio de una jornada especial, compartieron un momento que dejó ver parte de su relación cotidiana, con gestos simples que hablan de cercanía entre ambas.

Eloísa Furriel

Nacida en 2008, la joven es fruto de la relación entre los actores, quienes se conocieron en 2005 durante la obra “Sueño de una noche de verano”. Aunque sus padres se separaron en 2011, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte y decidieron mantener una cercanía cordial centrada en la crianza y el acompañamiento de su hija.

La joven vive en Buenos Aires y cursa sus estudios secundarios en una institución privada. Desde pequeña, Eloísa Furriel está vinculada al mundo artístico, influenciada por el entorno familiar. Tiene afinidad por la música y el teatro; participó en reiteradas actividades culturales que reforzaron su interés por el arte. “Es muy talentosa, pero tiene los pies en la tierra”, comentó Joaquín Furriel.

Eloísa y Joaquín Furriel

El saludo de Paola Krum para su hija Eloísa en su cumpleaños número 17

En el marco de su cumpleaños número 17, Paola Krum compartió una imagen junto a su hija, ambas con una sonrisa espontánea. La foto fue acompañada por un mensaje en el que la actriz expresó el afecto cotidiano que comparten. “El amor más grande posible y el chiquito, el de todos los días, lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas”, escribió.

Por su parte, el mensaje también incluyó una reflexión personal sobre el vínculo madre e hija: “El espejo amoroso de su mirada, esos ojos donde me pierdo porque no puedo más de amor. Lo que me hace reír mi hija, lo que me calma, lo que me sabe… Nadie me conoce así. Y viéndome en las carencias, en las faltas, en mi entrega más total, sin ningún retaceo, me siento tan amada”.

Eloísa Furriel y Paola Krum

La actriz cerró el mensaje con palabras de agradecimiento para su hija, Eloísa Furriel, dejando en claro el vínculo que las une. “Mi compañera, mi amor de hija, mi hija única, tan única. Qué tremendo orgullo de madre tengo. Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias, Elo”, cerró.

En la misma línea, la respuesta de la adolescente no se hizo esperar: “Mami, te amo todavía más. Sos lo mejor que tengo en la vida, sos mi vida”. El intercambio fue celebrado por seguidores, que destacaron la naturalidad del vínculo y el respeto con el que se demuestran cariño.

Eloísa Furriel y Paola Krum

