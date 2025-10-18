Así es Marta Campuzano, la nueva novia española de Joaquín Furriel

Joaquín Furriel es uno de los célebres actores argentinos que trascendió las fronteras del país y se consagró como uno de los artistas de habla hispana más queridos de la industria cinematográfica. Desde siempre, su vida privada se mantuvo en los márgenes del ojo mediático. Pero, durante las últimas semanas trascendió una noticia que lo llevó a la primera plana de los portales de espectáculos tras ser descubierto a los besos en las Cataratas del Iguazú con su nueva novia, Marta Campuzano, una joven española muy atractiva que nada tiene que ver con el ambiente artístico.

Marta Campuzano, la nueva conquista de Joaquín Furriel

La noticia fue confirmada por el programa Puro Show (El Trece) quien brindó detalles sobre el romance de Joaquín Furriel con Marta Campuzano, una abogada y ceramista que mantiene un reservado perfil. Según explicaron en el programa de espectáculos, el actor fue descubierto por turistas en Cataratas del Iguazú, junto con la mujer en cuestión, muy acaramelados. No obstante, en el spa del hotel, se mostraron más enamorados lo que despertó la curiosidad de los allí presentes.

Joaquín Furriel | Instagram

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los panelistas del ciclo de El Trece y los datos arrojados, la chica estudió abogacía. Aunque no se sabe con exactitud si ejerce dicha profesión, se conoció que también tiene preferencias por la confección de artesanías hechas con cerámicas. También puede decirse que es una fanática de la lectura y que las obras que más resuenan en su vida son compartidas en su cuenta personal de Instagram. Respecto a la exposición pública que le representa estar de novia con uno de los intérpretes más reconocidos del país, prefirió mantenerse al margen, no asistir a eventos y no brindar declaraciones públicas sobre su estado civil.

Por su parte, el dramaturgo desmintió rotundamente los rumores que lo vinculaban a Julieta Cardinali señalando que estaba en pareja con una joven española, aunque no amplió detalles. “No es un invento, hace un año estamos juntos con una relación a caballo. Cuando voy para allá nos cruzamos y ella también viene para acá. Siempre mi familia, mi hija, mis amigos, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares y es muy lindo poder compartir todo. Siempre estuve muy bien acompañado”, declaró en diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Marta Campuzano, novia de Furriel | Instagram

Al parecer, viven este amor a distancia. “Me es fácil, porque siempre estuve un poco así, mi hermano vive en Palma de Mallorca, mis abuelos eran españoles, mientras haya un vuelo directo y uno lo pueda pagar no hay complejidad”, confesó entusiasmado por su nuevo presente.

Marta Campuzano, novia de Furriel | Instagram

De esta manera, sigue afirmando su postura de separar su vida laboral con su vida privada, resguardando su intimidad y la de su enamorada. Aunque a veces suele gambetear los interrogantes de la prensa del corazón, Joaquín Furriel muestra que es un verdadero galán, y no sólo en la ficción, también en la denominada “vida real”.

NB