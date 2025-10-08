Joaquín Furriel, Delfina Chaves, Rafael Ferro y Luisana Lopilato arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix volvió a captar la atención del público argentino con una producción nacional que reúne a cuatro grandes figuras del cine y la televisión: Joaquín Furriel, Delfina Chaves, Rafael Ferro y Luisana Lopilato. Con una trama intensa, actuaciones sólidas y una estética cinematográfica impresionante, la plataforma de streaming posicionó nuevamente una historia local entre las más comentadas.

Joaquín Furriel en La corazonada

La corazonada combina drama, suspenso e intriga policial. La historia sigue el recorrido de una joven agente que se une a la División de Homicidios y debe resolver un caso tan oscuro como personal. En el camino, los vínculos entre los protagonistas se vuelven cada vez más complejos, revelando secretos que mantienen en vilo al espectador hasta el final.

La corazonada, un giró que cambió toda una historia

La historia gira en torno al asesinato de Gloriana, interpretada por Delfina Chaves, una joven de 19 años hallada sin vida en su propia cama. La principal sospechosa es su compañera de vivienda y amiga, Minerva, aunque las pistas apuntan en múltiples direcciones: desde el entorno familiar hasta el propio novio de la víctima.

En medio de la investigación, Pipa, interpretada por Luisana Lopilato, se incorpora al equipo liderado por Juánez, el investigador de homicidios interpretado por Joaquín Furriel. Con el correr de los minutos, la trama va desplegando un entramado de corrupción, intereses ocultos y verdades que se revelan poco a poco, mientras los protagonistas enfrentan dilemas personales que ponen a prueba su integridad.

Aunque muchos usuarios la descubrieron recién ahora y la posicionaron entre lo más visto del catálogo, La corazonada, dirigida por Alejandro Montiel y estrenada originalmente en 2020 marcó un antes y un después en las producciones argentinas. Se trata de la primera producción argentina de Netflix y una precuela de Perdida (2018), basada en la novela de Florencia Etcheves. El elenco, encabezado por Joaquín Furriel, Delfina Chaves, Rafael Ferro y Luisana Lopilato, brilla en cada interpretación y demuestra por qué la historia volvió a conquistar a la audiencia años después de su lanzamiento.