Morena Rial se encuentra detenida en la Unidad 51 de Magdalena, debido a que está acusada de robo agravado por efracción y escalamiento. El hecho ocurrió el 18 de enero en Villa Adelina, y el 23 de ese mismo mes fue detenida junto a la banda con la que habría actuado. Sin embargo, junto a sus abogados, lograron obtener el excarcelamiento, debido a que su bebé Amadeo aún está en período de lactancia. Finalmente, el 29 de septiembre, la Justicia revocó el beneficio, y ahora le negaron nuevamente la prisión domiciliaria.

Morena Rial

Revés judicial para Morena Rial: las razones por las que no podrá tener prisión domiciliaria

Morena Rial está en el ojo de la tormenta mediática, luego de que se confirmara que no podrá obtener la prisión domiciliaria que habían estado pidiendo. En las últimas semanas, la mediática fue objeto de noticias debido a que comenzó a mostrar la angustia y tristeza que lleva debido a las restricciones que tiene y a la baja de sus cuentas de Instagram, el único ingreso que había mostrado tener. Esto provocó que se perdiera el Día de la Madre y el primer cumpleaños de Amadeo, y que el beneficio fuera lo único que la pudiera acercar a sus hijos.

Morena Rial y sus hijos

Sin embargo, en conversación con Los Profesionales de Siempre (Canal 9), Alejandro Cipolla, el abogado de confianza de Morena, reveló que le había llegado el duro revés judicial de que el domicilio que habían conseguido no era adecuado para ella pudiera tener prisión domiciliaria. "Recién me acaba de llegar una notificación. Nos rechazaron el ambiental, hay que modificar la casa”, explicó el letrado al aire. De esta manera, explicó que la propiedad no había cumplido con los pedidos de la Justicia, debido a la infraestructura.

Según detalló, por el momento no se fijará audiencia, para corregir ciertos aspectos del lugar, que se trata de una casa cerca de la mejor amiga de Morena Rial. Cuando los panelistas quisieron indagar sobre los problemas de la casa, él sentenció: "Ahora no sé precisar qué, pero deben ser cuestiones edilicias, y también tiene que tener toda una adecuación para el menor, su hijo Amadeo”. Además, expuso que era posible que Jorge Rial se encargara económicamente de estos cambios, como lo está haciendo con el bebé.

Morena Rial está pasando por un difícil momento legal, tras la negativa de la prisión domiciliaria. Esto se suma a los revés judiciales que viene recibiendo en el último tiempo, y que la mantienen en la Unidad 51 de Magdalena. Jorge Rial y su hermana Rocío se están encargando del cuidado de Amadeo, y de las complicaciones económicas que puedan surgir. Según expusieron, Morena se encuentra aislada dentro del penal, y solo puede tener una visita y una hora de llamada por día.

A.E