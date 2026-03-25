Emilia Mernes y Tini Stoessel estarían enemistadas por diversas versiones que salieron a la luz en los últimos días. Pese a que ninguna de ellas salió a confirmar ni desmentir nada, los rumores fueron en aumento y generaron más polémica cuando la intérprete de Cupido dejó de seguir a la cantante de Entre Ríos en Instagram.

Las consecuencias que sufre Emilia Mernes por su enemistad con Tini Stoessel

El distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel no solo generó repercusiones mediáticas y un intenso debate entre fanáticos, sino que ahora también empieza a reflejarse en números concretos. En las últimas horas, trascendió en redes sociales que la novia de Duki habría sufrido una caída significativa en su cantidad de seguidores de Instagram, un dato que encendió las alarmas dentro de su entorno.

La cuenta RealTime comentó en X (ex Twitter) que Emilia Mernes descendió por primera vez a los 9.9 millones de seguidores, una cifra que marca un quiebre si se tiene en cuenta que hasta el día anterior se mantenía por encima de los 10.1 millones. La baja, aunque pueda parecer menor a simple vista, representa un impacto simbólico importante en el universo digital, donde cada número es leído como un termómetro de popularidad, aceptación y posicionamiento.

Emilia Mernes

En la industria musical actual, las redes sociales cumplen un rol central no solo en la construcción de la imagen pública, sino también en términos comerciales. Una disminución de usuarios puede influir en negociaciones con marcas, campañas publicitarias y estrategias de lanzamiento, ya que el alcance y la interacción son métricas clave. De hecho, Emilia Mernes logró posicionarse en la escena fashionista asistiendo a importantes desfiles internacionales como también trabajar con importantes firmas.

El fuerte impacto que tuvo Emilia Mernes por la "pelea" con Tini Stoessel

Por otro lado, en contextos de polémica, las redes funcionan como un espacio donde el público expresa apoyo o rechazo de manera inmediata. En este caso, el conflicto con Tini Stoessel habría generado revuelo entre fanáticos, con consecuencias directas en la comunidad digital de Emilia Mernes. Algunos internautas se pusieron de lado de la ex Violetta y dejaron de seguir a la intérprete de Exclusive, mientras que otros salieron a respaldarla, evidenciando una grieta dentro de su audiencia.

En silencio y lejos del ruido: así es el presente de Emilia Mernes en medio del escándalo

Mientras el tema sigue creciendo en redes sociales, Emilia Mernes optó por el silencio como lo hizo en otras polémicas. Por el momento, la artista no hizo declaraciones públicas sobre la situación y se mantiene enfocada en su descanso. Tanto es así que actualmente se encuentra de vacaciones en Japón junto a su pareja, Duki.

El fuerte impacto que tuvo Emilia Mernes por la "pelea" con Tini Stoessel

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre sus próximos pasos en lo musical. Según trascendió, Emilia Mernes estaría preparando un lanzamiento para el mes de abril: una colaboración con Manuel Turizo titulada Cumbia playera. De confirmarse, este estreno podría marcar un nuevo capítulo en su carrera y, posiblemente, ayudar a revertir el impacto negativo generado en redes.

En resumen, el fuerte impacto que tuvo Emilia Mernes por la "pelea" con Tini Stoessel se vio reflejado en la cantidad de personas que dejaron de seguirla en los últimos días. Esta caída de seguidores abre dudas sobre si la artista, finalmente, decidirá romper el silencio o mantendrá el perfil bajo. Mientras tanto, el episodio deja en evidencia el peso que tienen hoy las redes sociales en la carrera de los artistas y cómo un conflicto puede influir en cuestión de horas.