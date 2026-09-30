María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”: el proyecto que mezcla maternidad, oficios y salida laboral

María Belén Ludueña transita una etapa transformadora en su vida personal tras el nacimiento de su hijo Vito. Esta experiencia cercana y profunda con la maternidad despertó en la periodista una sensibilidad especial hacia las realidades de otras mujeres. Inspirada en su propio proceso, decidió canalizar esa empatía en una acción concreta de fuerte impacto social. Así nació el diseño y la planificación de "Alumbrando Futuro", un proyecto que mezcla maternidad, oficios y salida laboral. Con el firme propósito de transformar realidades complejas, la conductora presentó oficialmente esta iniciativa que busca abrazar a quienes más lo necesitan, en el foco de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Transformar la espera: María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”

María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”

Con una mirada de acción social y un presente consolidado con su propia maternidad, María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”, un proyecto que mezcla maternidad, oficios y salida laboral. El lanzamiento oficial de la iniciativa se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, un escenario que reunió a diversas personalidades comprometidas con el programa. Sin embargo, como centro de atención y abrazo genuino al programa, llamó la atención la presencia de su esposo, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, consolidando el respaldo institucional a una propuesta que busca transformar la salud pública desde una perspectiva estrictamente humana y comunitaria, y su hijo Vito.

Durante el encuentro, la periodista compartió con profunda emoción el espíritu de este programa, diseñado minuciosamente para abrazar a mujeres en contextos críticos. La esencia del proyecto radica en convertir las horas en las Residencias Maternales de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires en una plataforma de aprendizaje y superación. La iniciativa detectó que muchas mujeres viven por días un estado de parálisis emocional mientras aguardan la recuperación de sus bebés internados. "Alumbrando Futuro" interviene precisamente en ese tiempo ocioso, ofreciendo contención y herramientas concretas para que el paso por el hospital no sea solo una espera cargada de incertidumbre, sino un punto de partida hacia la autonomía.

Transformar la espera: María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”

Entre las propuestas se incluyen formación en costura, tejido, maquillaje, manualidades y el uso del celular como herramienta de trabajo. El programa ya cuenta con un recorrido validado que demuestra su viabilidad y la urgencia de su implementación en el tejido social. Al respecto, la conductora destacó: “Por Alumbrando Futuro ya pasaron 150 madres y detrás de cada mamá hay una historia. Este proyecto para mi es muy especial porque nace mientras estaba embarazada de Vito, y eso logró acercarme aún más y entender mucho a esas madres”.

“Esta iniciativa nace de charlas que fui teniendo con mamás que estaban en maternidades, como la Sardá, y en residencias de hospitales, como el Hospital Fernández y el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna. Hay madres que pasan días, otras semanas y otras meses. Y en esas charlas decían que tenían tiempo ocioso. Y podemos hacer algo o transformar ese tiempo en algo valioso”, dejó en claro durante la presentación del proyecto.

Transformar la espera: María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”

El look lady chic de María Belén Ludueña para la presentación de “Alumbrando Futuro”

Para el lanzamiento oficial de su iniciativa solidaria, María Belén Ludueña deslumbró con una propuesta de estilismo sofisticada y distinguida, fiel a su estilo clásico y pulcro. La periodista eligió como pieza central un elegante vestido de satén white de largo mini y silueta fluida. El diseño destacó por su refinado cuello alto de estilo mockneck y unas mangas holgadas con caída tipo capa, logrando un balance perfecto entre la formalidad y la vanguardia contemporánea.

Para complementar la prenda, la conductora seleccionó accesorios en perfecta sintonía cromática, optando por una paleta minimalista y monocolor. Llevó un delicado clutch rígido en tono champán y unas finas sandalias de taco alto color nude con pulsera al tobillo. En cuanto al plano estilístico y de belleza, se decidió por un peinado recogido bajo y descontracturado con algunos mechones sueltos al frente. Este acabado destacó sus aros colgantes dorados y aportó frescura a un look formal e impecable, ideal para consolidar su presencia en un evento de gran relevancia institucional.

El look lady chic de María Belén Ludueña para la presentación de “Alumbrando Futuro”

De esta manera, María Belén Ludueña presentó “Alumbrando Futuro”, el proyecto que mezcla maternidad, oficios y salida laboral. Con una mirada empática nacida de su propia experiencia y un enfoque práctico, la iniciativa se consolida como una herramienta clave para transformar la vulnerabilidad en autonomía económica y crecimiento personal para cientos de madres.

A.E