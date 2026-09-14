Así es la vida de Julián Weich a los 59 años: cuatro hijos, una extensa carrera y un amor que terminó en boda

Julián Weich es una de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión argentina, consolidándose como un conductor y actor todoterreno que marcó a fuego las décadas de los 90 y los 2000. Su carisma inigualable y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en el alma de grandes éxitos familiares que quedaron grabados en la memoria colectiva del país. Más allá de su faceta frente a las cámaras, su nombre es sinónimo de compromiso social, destacándose por su incansable labor humanitaria, un rol que define gran parte de su identidad y su propósito de vida. A sus 59 años, Weich atraviesa un presente pleno, maduro y en total armonía, logrando equilibrar con sabiduría su vigencia en los medios de comunicación con una faceta íntima repleta de amor, una unida familia ensamblada y la paz de quien ha sabido construir un legado intachable.

Julián Weich

El presente laboral de Julián Weich: de cerrar un negocio a seguir vigente en la televisión

A lo largo de su trayectoria, Julián Weich es sinónimo una notable versatilidad para reinventarse tanto dentro como fuera de la pantalla chica. El conductor se mantiene plenamente vigente en la televisión argentina al frente de Qué mañana! , el clásico magazine matutino emitido por El Nueve . En este espacio diario, Weich despliega su frescura habitual combinando gastronomía, actualidad, espectáculos y humor, logrando conectar de manera orgánica con las familias que lo eligen desde hace décadas.

Sin embargo, su faceta profesional no se limita al entretenimiento, ya que su rol social siempre fue el motor de su vida. Además de su histórica e incansable labor como embajador de buena voluntad de UNICEF , Julián siempre buscó formas innovadoras de generar un impacto positivo directo en la comunidad. Lamentablemente, este camino solidario sufrió un duro revés recientemente debido al adverso contexto económico y la marcada caída del consumo en el país.

Tras 16 años de esfuerzo, Weich se vio obligado a anunciar el doloroso cierre de Conciencia, su empresa de productos de primera necesidad basada en el capitalismo consciente. Este emprendimiento comercializaba agua, arroz, puré de tomate y pintura con la estricta promesa de donar el 50% de sus ganancias a diversas organizaciones no gubernamentales. Con la honestidad que lo caracteriza, el conductor prefirió bajar las persianas antes que incumplir el propósito benéfico de la marca, demostrando que sus convicciones éticas están siempre por encima de los negocios.

El presente laboral de Julián Weich

Julián Weich, enamorado: la historia de amor con su esposa

El amor golpeó nuevamente a la puerta de Julián Weich de una forma tan genuina como inesperada. Su historia con Jennifer De La Rosa , una emprendedora nacida en México que reside en la Argentina desde hace dos décadas, comenzó hace siete años en una fiesta casual. Unidos por pasiones compartidas como los viajes y el buceo, construyeron un romance sólido. Ella, 18 años menor y con un exitoso proyecto de gastronomía mexicana, no sabía inicialmente quién era él. A pesar del largo recorrido personal de Julián, ambos congeniaron de inmediato y consolidaron una relación basada en sentirse verdaderos pares.

Fieles al absoluto bajo perfil que define su cotidianidad, decidieron mantener su vínculo alejado por completo de las cámaras, los escándalos mediáticos y las alfombras rojas. Esta misma discreción guio su reciente paso por el registro civil. El casamiento secreto se conoció de una manera muy particular, ya que los novios organizaron una íntima celebración en un restaurante de Palermo Soho bajo un total misterio. Los invitados asistieron al lugar convencidos de que irían a un simple festejo de cumpleaños, quedando en absoluto shock al descubrir que en realidad se trataba de su boda.

La feliz pareja disfruta de un presente armonioso y sin estridencias. Optan por un estilo de vida que privilegia la privacidad del hogar y el compañerismo diario por sobre la exposición pública innecesaria, demostrando que su prioridad absoluta es cuidar su amor puertas adentro.

Julián Weich, enamorado: la historia de amor con su esposa

Los hijos de Julián Weich: lejos de la mediatización pero presentes en las redes sociales

Aunque Julián Weich construyó una de las carreras más expuestas de la televisión, sus cuatro hijos biológicos optaron por un camino completamente diferente, alejados de los flashes mediáticos y con un perfil público solo en las redes sociales. Fruto de su primer matrimonio con Valeria Wainer nacieron Iara , Jerónimo y Tadeo, mientras que de su segunda relación con Bárbara Esses nació el menor de la familia, Tomás.

El más conocido es Jerónimo "Momo" Weich, a quien su padre define cariñosamente como su hijo "happy" (feliz). Tras vivir un tiempo como mochilero, se radicó en la localidad cordobesa de Los Hornillos, donde se destaca como bioconstructor. En sus redes sociales, comparte el fascinante proceso de edificación de su vivienda sustentable hecha de barro y la pileta ecológica que diseñó.

Por su parte, la única mujer del clan, Iara Weich, pisa fuerte en el mundo textil liderando Bunker , un exitoso showroom virtual de moda sustentable que promueve el uso de ropa de segunda mano. En tanto, Tadeo Weich explota su pasión por la aventura trabajando como instructor de esquí en destinos internacionales como Japón, mientras que Tomás Weich mantiene un perfil sumamente reservado, concentrado en sus estudios y crecimiento personal.

Julián cumple su rol de padre en una profunda libertad y como compañero, entendiendo que ellos hacen su vida. Lejos de imponer mandatos, el conductor ejerce una paternidad presente pero no invasiva, acompañando sus elecciones no convencionales sin juzgarlas. Weich consolidó un vínculo sano donde se comunica cuando ellos lo necesitan, priorizando siempre la felicidad individual y el respeto absoluto por el destino que cada uno decidió construir.

Los hijos de Julián Weich

A sus 59 años, Julián Weich demuestra que la verdadera riqueza reside en el equilibrio perfecto entre los afectos y el legado. Al mirar atrás, su extensa carrera televisiva y su inquebrantable compromiso solidario adquieren un sentido mucho más profundo cuando se reflejan en el orgullo de ver crecer a sus cuatro hijos con total libertad y en el amor que construye con su esposa bajo perfil.

A.E