La emotiva carta de Julieta, la hija de Rubén Rada, a su papá: “Una parte de mí lo creía inmortal”

El 26 de agosto murió Rubén Rada, uno de los grandes referentes de la música popular uruguaya, y su partida generó una profunda conmoción entre artistas, colegas y admiradores de distintas generaciones. Días después de la despedida pública que se realizó en Montevideo, su hija Julieta Rada recurrió a las redes sociales para compartir una extensa carta dedicada a su padre.

Ruben Rada falleció el pasado 26 de agosto

En su mensaje, la cantante habló del dolor de haber tenido que despedir al músico, pero también de la enorme respuesta popular que acompañó a la familia durante esos días. Entre recuerdos personales y escenas de los homenajes, la joven reconstruyó el vínculo que tenía con Rada y destacó el legado que dejó tanto arriba como abajo de los escenarios.

La despedida de Julieta Rada a su papá

“Me tocó despedirme de mi papá. Si bien sabía que en algún momento este día iba a llegar, una parte de mí lo creía inmortal”, comenzó Julieta Rada en su publicación. Con esas palabras, la artista puso en primer plano la dimensión personal de la pérdida y describió a Rubén desde el lugar de una hija que, además de compartir su vida familiar, también lo admiró como músico: “Sin dudas un distinto, un genio, esas personas que están tocadas por la varita mágica”, escribió

Julieta Rada se despidió de su padre en redes sociales

La cantante recordó además el vínculo que construyeron a lo largo de los años y aseguró que siempre pudo expresarle sus sentimientos: “Siempre le dije todo lo que lo amaba, que era el mejor papá del mundo y mi ídolo máximo”, explicó. También valoró haber podido compartir la música con él y haberlo visto mantener su sentido del humor incluso durante momentos difíciles.

Julieta Rada agradeció las muestras de cariño hacia la memoria de su padre

Julieta Rada se refirió, además, a las muestras de cariño que recibió su padre después de su muerte. El velatorio se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, donde miles de personas se acercaron para despedir al artista y acompañar a sus seres queridos: “Gracias por los emotivos homenajes, los tambores en las calles, la interminable fila en el palacio, por el recorrido al Norte, donde la gente se paraba en las calles con banderas y aplaudía, durante todo el camino”, escribió.

Julieta y Rubén Rada

La magnitud del homenaje también se reflejó en los mensajes que llegaron desde distintos ámbitos de la música y la televisión. Charly García, Fito Páez, Natalia Oreiro, Nicki Nicole, Trueno, David Lebón y Los Auténticos Decadentes fueron algunas de las figuras que compartieron recuerdos y palabras para Rada, mostrando el alcance de su obra entre distintas generaciones.

El legado de Rubén Rada que continuará después de su muerte

Julieta Rada también destacó una faceta de su padre que trascendió su carrera artística: “Un tipo que no tuvo ejemplo de padre y terminó siendo el papá de un país entero, y más también!”, expresó al hablar del lugar que Rubén ocupó para el público uruguayo y de la dimensión que alcanzó su figura con el paso de los años.

Julieta Rada aseguró que el legado de su padre continuará

Hacia el final de su carta, Julieta Rada sostuvo que la muerte no significaba el final de la presencia de su padre: “De todos modos, mi papá es inmortal. Su música va a seguir sonando a lo largo de los años. Y les puedo asegurar que dejó más de 10 discos por sacar. Hay RADA para rato!!”. Así, la joven cerró su despedida destacando no solo la huella personal que Rubén Rada dejó en su familia, sino también la obra que continuará llegando al público a través de su música y de las canciones que todavía esperan ser editadas.