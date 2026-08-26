Lucila, Matías y Julieta, los tres hijos argentinos del Negro Rada que siguen sus pasos

Rubén “Negro” Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, después de atravesar durante un mes una neumonía. El músico uruguayo dejó una extensa trayectoria artística y también un legado familiar que continúa en sus tres hijos: Lucila, Matías y Julieta, quienes nacieron en Argentina y encontraron en la música y los escenarios sus propios caminos profesionales.
Durante doce años el Negro Rada vivió en Buenos Aires, donde participó de discos, espectáculos y producciones televisivas, y fue en ese período cuando nacieron sus tres hijos. Aunque posteriormente regresó a Montevideo, la familia mantuvo durante años una vida entre distintas ciudades y países, una experiencia que también acompañó la formación artística de los hermanos.
Lucila Rada, la hija mayor que se dedicó a la música y la actuación
Lucila Rada nació en Buenos Aires en 1981, fruto de la relación de Rubén Rada con María Fernanda Vivanco Ferreira, excantante y empresaria argentina. Desde pequeña estuvo vinculada con el mundo artístico y comenzó a acercarse a la música durante su infancia. A los ocho años, incluso, grabó voces para un álbum de Flavia Palmiero.
Con el paso del tiempo, desarrolló una carrera como cantante, actriz, compositora y presentadora. En 2010 lanzó su primer álbum solista, Después de las mañanas, con influencias de funk y pop rock. Más adelante integró el trío La Trenza y continuó su carrera en Uruguay, donde se instaló de manera permanente en 2014 y también desarrolló su faceta televisiva.
Matías Rada, el guitarrista que compartió escenario con su padre
Matías nació en Argentina en 1985 y pasó parte de su infancia en México antes de establecerse en Uruguay. Desde joven se inclinó por la guitarra y fue su padre quien lo impulsó a convertir esa afición en una carrera profesional. Con el tiempo, se incorporó a la banda de Rubén Rada y compartió con él numerosas presentaciones y grabaciones.
Su recorrido también se extendió por fuera del universo familiar. Trabajó junto a Martín Buscaglia y formó parte de la banda de Illya Kuryaki and The Valderramas. Como guitarrista, compositor y productor, construyó un estilo propio atravesado por el funk, el jazz, el rock, el soul y el candombe. Aunque desarrolló proyectos independientes, mantuvo siempre un vínculo artístico con su padre.
Julieta Rada, la menor de los hermanos y su proyección internacional
Julieta nació en Buenos Aires en 1990 y es hija de Rubén Rada y Patricia Jodara Leizerovich. Sus primeros años transcurrieron en México y posteriormente se instaló en Montevideo. Desde adolescente comenzó a presentarse junto a su padre y sus hermanos hasta dar sus primeros pasos profesionales. En 2012 publicó Afrozen, su primer álbum, y tres años después lanzó Corazón diamante, trabajo que profundizó su combinación de candombe, funk, pop, rock y soul.
El disco le permitió obtener una nominación al Grammy Latino como Mejor Nueva Artista y un Premio Gardel. A lo largo de su carrera colaboró con Fito Páez, Hugo Fattoruso, Joss Stone, Ciro y Los Persas y Dante Spinetta, además de llevar su música a escenarios de España y Estados Unidos. Con su propia trayectoria y desde diferentes lenguajes artísticos, Lucila, Matías y Julieta continuarán llevando consigo la herencia musical del Negro Rada y manteniendo viva su memoria a través de su obra.