Lucila, Matías y Julieta, los tres hijos argentinos del Negro Rada que siguen sus pasos

Rubén “Negro” Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, después de atravesar durante un mes una neumonía. El músico uruguayo dejó una extensa trayectoria artística y también un legado familiar que continúa en sus tres hijos: Lucila, Matías y Julieta, quienes nacieron en Argentina y encontraron en la música y los escenarios sus propios caminos profesionales.

Rubén “Negro” Rada murió este miércoles 26 de agosto

Durante doce años el Negro Rada vivió en Buenos Aires, donde participó de discos, espectáculos y producciones televisivas, y fue en ese período cuando nacieron sus tres hijos. Aunque posteriormente regresó a Montevideo, la familia mantuvo durante años una vida entre distintas ciudades y países, una experiencia que también acompañó la formación artística de los hermanos.

Lucila Rada, la hija mayor que se dedicó a la música y la actuación

Lucila Rada nació en Buenos Aires en 1981, fruto de la relación de Rubén Rada con María Fernanda Vivanco Ferreira, excantante y empresaria argentina. Desde pequeña estuvo vinculada con el mundo artístico y comenzó a acercarse a la música durante su infancia. A los ocho años, incluso, grabó voces para un álbum de Flavia Palmiero.

Lucila Rada, la hija mayor de Rubén

Con el paso del tiempo, desarrolló una carrera como cantante, actriz, compositora y presentadora. En 2010 lanzó su primer álbum solista, Después de las mañanas, con influencias de funk y pop rock. Más adelante integró el trío La Trenza y continuó su carrera en Uruguay, donde se instaló de manera permanente en 2014 y también desarrolló su faceta televisiva.

Matías Rada, el guitarrista que compartió escenario con su padre

Matías nació en Argentina en 1985 y pasó parte de su infancia en México antes de establecerse en Uruguay. Desde joven se inclinó por la guitarra y fue su padre quien lo impulsó a convertir esa afición en una carrera profesional. Con el tiempo, se incorporó a la banda de Rubén Rada y compartió con él numerosas presentaciones y grabaciones.

El negro Rada junto s u hijo Matías

Su recorrido también se extendió por fuera del universo familiar. Trabajó junto a Martín Buscaglia y formó parte de la banda de Illya Kuryaki and The Valderramas. Como guitarrista, compositor y productor, construyó un estilo propio atravesado por el funk, el jazz, el rock, el soul y el candombe. Aunque desarrolló proyectos independientes, mantuvo siempre un vínculo artístico con su padre.

Julieta Rada, la menor de los hermanos y su proyección internacional

Julieta nació en Buenos Aires en 1990 y es hija de Rubén Rada y Patricia Jodara Leizerovich. Sus primeros años transcurrieron en México y posteriormente se instaló en Montevideo. Desde adolescente comenzó a presentarse junto a su padre y sus hermanos hasta dar sus primeros pasos profesionales. En 2012 publicó Afrozen, su primer álbum, y tres años después lanzó Corazón diamante, trabajo que profundizó su combinación de candombe, funk, pop, rock y soul.

Julieta, la menor de las hijas del negro Rada

El disco le permitió obtener una nominación al Grammy Latino como Mejor Nueva Artista y un Premio Gardel. A lo largo de su carrera colaboró con Fito Páez, Hugo Fattoruso, Joss Stone, Ciro y Los Persas y Dante Spinetta, además de llevar su música a escenarios de España y Estados Unidos. Con su propia trayectoria y desde diferentes lenguajes artísticos, Lucila, Matías y Julieta continuarán llevando consigo la herencia musical del Negro Rada y manteniendo viva su memoria a través de su obra.