Murió Rubén Rada a los 83 años: el doloroso comunicado de su familia

Este miércoles 26 de agosto, el ambiente artístico está de luto. A los 83 años, murió Rubén “El Negro” Rada, una de las figuras más emblemáticas de la cultura latinoamericana. La noticia fue confirmada esta tarde por su familia a través de un comunicado publicado en las redes sociales del artista. Rada atravesaba un delicado cuadro de salud y llevaba cerca de un mes internado por una neumonía y sus complicaciones. Según informó su familia, falleció este miércoles en horas de la tarde.

El comunicado de la familia de Rubén Rada tras su muerte

Con una trayectoria de más de seis décadas, Rubén Rada, músico, cantante, compositor y percusionista dejó una huella imborrable en la música rioplatense. Fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo del candombe beat, una fusión del candombe con el rock, el jazz y otros géneros que transformó la música popular uruguaya.

Rubén Rada | Instagram

No obstante, en los últimos días había sido internado de urgencia en un hospital de Uruguay y su pronóstico era reservado. Sin embargo, durante la tarde de hoy, su familia comunicó el deceso del intérprete. “Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, anunciaron: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más. Familia Rada”. Como era de esperarse, de inmediato, la caja de comentarios se llenó de mensajes de despedida, gratitud y condolencias hacia todo su círculo cercano.

El comunicado de la familia de Rubén Rada | Instagram

El delicado estado de salud de Rubén Rada

En los últimos días, Rubén Rada había atravesado un cuadro de salud que obligó a los médicos a mantenerlo internado y bajo una vigilancia constante. El músico, de 83 años, había sido diagnosticado con una neumonía bilateral, aunque desde su entorno habían transmitido tranquilidad al señalar que permanecía estable y respondía favorablemente al tratamiento.

Antes de este episodio, el artista tenía varios proyectos en marcha. Uno de ellos era su participación en un homenaje a Tótem, la reconocida banda uruguaya de la que fue parte, previsto para el 10 y 11 de octubre. El encuentro lo tenía especialmente ilusionado, aunque su presencia quedó condicionada a su evolución y a las indicaciones de los profesionales que seguían de cerca su estado. Al mismo tiempo, el solista continuaba con su faceta como conductor a través de ¿Quién va a cantar?, el ciclo que llevaba adelante en YouTube y que había conseguido una buena respuesta por parte de su público.

Por su parte, la neumonía se sumaba así a otros antecedentes médicos que el artista había atravesado a lo largo de los últimos años. En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, mientras que dos años después tuvo que ser hospitalizado a raíz de un fuerte aumento de la presión arterial.

A pesar de estos antecedentes, hasta este último episodio, había continuado sus actividades de manera sumamente activa, tanto sobre los escenarios como en sus distintos proyectos audiovisuales, manteniendo el vínculo con una trayectoria artística que lo convirtió en una figura fundamental de la música de habla hispana.

Rubén Rada, ídolo del candombe latinoamericano | Instagram

Con su partida, la música uruguaya pierde a uno de sus grandes referentes, pero su voz, su ritmo y su particular manera de entender el arte quedarán para siempre en la memoria de varias generaciones. Rubén Rada construyó una trayectoria imposible de separar de la identidad cultural de Uruguay y dejó canciones y momentos que seguirán sonando mucho más allá de los escenarios. Su legado permanecerá vivo en cada tambor, en cada canción y en todos aquellos artistas que encontraron en él una fuente de inspiración.