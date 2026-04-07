Luisana Lopilato reveló que tiene una pista de hielo en su casa y el particular motivo por el que no la puede usar

En la reciente entrevista en Otro día perdido (eltrece), que brindó Luisana Lopilato brindó detalles de cómo es su vida en Canadá y contó un detalle poco común de su casa, que generó gran atención. El tema salió cuando el conductor del ciclo, Mario Pergolini, le preguntó si practicaba deportes de invierno, y a partir de ahí la actriz explicó cómo es su rutina familiar puertas adentro. Recién al final apareció el dato más llamativo: en su casa tiene una pista de hielo, pero casi nunca la usa.

Luisana Lopilato y una casa en Canadá pensada para otra rutina

“Claro, pero no… no me gusta el patinaje ni el hockey ni esas cosas”, dijo cuando salió el tema de la pista. Ahí ya quedó claro que no se trata de un hobby suyo ni de algo que aproveche seguido. De hecho, explicó que ese espacio está mucho más ligado a las preferencias familiares que a un gusto personal. “Sí, es verdad. Pero en realidad es más por los chicos”, contó.

Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a sus hijos.

El dato no aparece aislado ya que en las últimas semanas ya habían trascendido varios detalles de la propiedad que comparte con Bublé en Canadá: una mansión con siete habitaciones, quince baños y una pista de hockey sobre hielo, ubicada en una zona exclusiva del área de Vancouver, más precisamente en Burnaby. Además, esa casa, también incluye otros espacios vinculados al deporte y al tiempo libre, como pileta climatizada y cancha de tenis.

Luisana Lopilato y el motivo doméstico por el que no la usa

Pero el punto más llamativo no pasa por la escala de la propiedad, sino por el uso real de ese espacio. Según explicó la propia actriz, el fanático del hockey en la familia es Michael Bublé y la pista gira mucho más alrededor de él y de los chicos que de ella. En Canadá, contó, ese deporte funciona con una naturalidad parecida a la de “ir a jugar un picadito” acá. “Agarran el bolso, los patines y listo, se van”, resumió.

Cuando le preguntaron si al menos se subía al hielo de vez en cuando, Luisana Lopilato fue directa. “No, nunca”, dijo primero. Después aclaró que sí tiene sus propios patines, pero que igual no los usa. “Yo nunca me subí, solo dos minutos. Tengo mis propios patines. No voy nunca porque yo tengo cuatro hijos”, contó. “En el momento en que me estoy terminando de poner los patines, ya me dicen: ‘Mamá, me hice pis’, ‘mamá esto’, ‘mamá lo otro’. Entonces todo lo que me llevó ponérmelos, me los tengo que sacar”, reveló.