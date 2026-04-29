Por primera vez, Gastón Dalmau, el ex Casi Ángeles habló de su enfermedad

Gastón Dalmau, el reconocido actor de Casi Ángeles, se hizo presente en el programa Otro Día Perdido (Eltrece) que conduce Mario Pergolini y se sometió al picante diván, donde abordó diversos tópicos de su vida profesional y personal. En este marco, el artista de 42 años abrió su corazón y por primera vez habló de su enfermedad que lo mantuvo condicionado durante los primeros años de vida hasta entrada la adolescencia.

Gastón Dalmau, una infancia atravesada por una extraña enfermedad

Uno de los personajes más recordados de Casi Ángeles es Gastón Dalmau. Tal es así que su nombre sigue sonando con fuerza en los medios e incluso es el conductor del nuevo programa de streaming de Eltrece, siendo un referente para la audiencia juvenil. En esta línea, su visita al ciclo que conduce Mario Pergolini no pasó desapercibida ya que narró cómo fue vivir con una enfermedad renal desde temprana edad.

Gastón Dalmau | Instagram

De acuerdo con lo expresado por él mismo, esta patología consistió en el síndrome nefrótico. “Fue un problema en los riñones”, explicó al mismo tiempo que agregó que recibió este diagnóstico cuando tenía tres años. Según sus palabras, esto lo condicionó para desarrollar su vida cotidiana. “No podía juntarme con muchos amigos por el tema de las bajas defensas”, señaló dejando en claro la gravedad del cuadro.

Gastón Dalmau, entre los cuidados extremos y el aislamiento

Mientras los demás niños desarrollaban sus infancias en total libertad, Gastón Dalmau debía obedecer las indicaciones másicas y someterse a un aislamiento para preservar su condición clínica. Debido a sus bajas defensas, tuvo que adaptarse a rutinas distintas. “No podía comer con sal, iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal”, recordó ante la escucha atenta de los integrantes del equipo que lidera Pergolini.

Gastón Dalmau | Instagram

Asimismo, abordó las reacciones que le generaba la ingesta de medicamentos, sobre todo, la toma de corticoides. “A veces la cara se me ponía hinchada”, contó. Como era de esperarse, todo este contexto en su sistema inmunológico y las consecuencias físicas del tratamiento médico lo llevaron a tener sentimientos encontrados y etapas de soledad.

Además, narró que todo su círculo familiar tuvo que readaptar su vida en torno a él ya sea en eventos sociales o actividades escolares. Las mismas consistían en un monitoreo permanente a cualquier síntoma o ante una eventual descompensación. No obstante, logró atravesar esta etapa con el acompañamiento de su familia y la ayuda profesional de expertos en salud mental para trabajar en su autoestima. “Hice terapia y tuve mucha contención. Tengo dos hermanos mayores, pero siempre fui como el consentido”, añadió.

Finalmente, el dramaturgo reveló las potenciales consecuencias que tiene este síndrome nefrótico en los pacientes. “Es una enfermedad que puede derivar en un trasplante, en diálisis constante o podés no contarla. Tenés dos caminos: o no se acomoda o, con los cambios hormonales de la adolescencia, mejora, como fue mi caso”.

De esta manera, Gastón Dalmau dejó en claro que el desarrollo hormonal en la adolescencia hizo que su organismo le haga frente a esta enfermedad renal al punto tal de tener una notable mejoría clínica. “Agradezco que las hormonas funcionaron y, hasta el día de hoy, estoy muy bien”, celebró. Así, lejos de resaltar el sufrimiento, el actor destacó el rol que ocupó su familia y la contención que recibió en esta etapa de su infancia, donde su salud requería estrictos cuidados médicos. Hoy, a más de un cuarto de siglo de haber pasado por esto, pudo recuperar la normalidad en la cotidianeidad de sus quehaceres.

NB