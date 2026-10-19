El emotivo álbum de fotos que publicó Saula Benavente, la viuda de Luis Brandoni: “La tristeza va acomodándose”

A casi seis meses de la muerte de Luis Brandoni, Saula Benavente volvió a recordarlo con una publicación en sus redes sociales. La directora y productora compartió un álbum de fotografías que recorre distintos momentos que estuvieron juntos, desde viajes y encuentros culturales hasta escenas cotidianas que reflejan la intimidad de la pareja.

Saula Benavente le dedicó un mensaje a Luis Brandoni

Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que habló sobre el paso del tiempo y la manera en que los recuerdos adquieren un significado diferente frente a la ausencia. Sus palabras también permitieron conocer algunos de los momentos que marcaron una relación en la que la admiración y la complicidad ocuparon un lugar central.

El mensaje de Saula Benavente a casi seis meses de la muerte de Luis Brandoni

“Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, escribió Saula Benavente al comenzar su publicación en Instagram. Su mensaje puso el foco en los recuerdos construidos durante más de una década, esos momentos que formaron parte de su vida en común y que hoy ocupan un lugar especial en su memoria.

Saula Benavete recordó a Luis Brandoni

Luego, la productora recordó algunas de las experiencias que marcaron su relación con el actor: “Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices”, expresó. “A sus pies la eternidad, Sr Beto”, finalizó el mensaje.

Las fotos íntimas que Saula Benavente compartió junto a Luis Brandoni

El álbum que publicó Saula Benavente reúne escenas de distintos momentos de su relación con el actor. Entre las imágenes aparecen viajes, abrazos, paseos por museos y fotografías frente al espejo de un hotel. Las postales permiten recorrer algunas de las experiencias que compartieron lejos de las obligaciones profesionales de Luis Brandoni y muestran momentos de una vida en común que también estuvo atravesada por el arte, la cultura y los encuentros con amigos.

Las fotos íntimas que Saula Benavente compartió junto a Luis Brandoni

Entre las fotos también hay lugar para las escenas más cotidianas, como una imagen del actor leyendo el diario con un gato sobre la mesa. Son postales que se alejan de su faceta pública y permiten conocerlo en situaciones sencillas, dentro de un entorno más íntimo.

Saula Benavente y Luis Brandoni: una historia de amor de 13 años

La historia entre Saula Benavente y Luis Brandoni comenzó en 2013, cuando se conocieron durante una celebración organizada por Claudio Segovia. Los dos tenían una fuerte conexión con el mundo del arte y la cultura, intereses que compartieron a lo largo de su relación. Aunque entre ellos había una diferencia de edad de 33 años, construyeron un vínculo con una dinámica que respetaba la independencia de cada uno y sus espacios personales.

Saula Benavente y Luis Brandoni

Durante los años que estuvieron juntos, eligieron no convivir. Luis Brandoni mantuvo su casa en Retiro, mientras que Saula Benavente continuó viviendo en Palermo, una organización que no les impidió compartir viajes, reuniones con amigos y distintos proyectos. A lo largo de más de una década, la pareja encontró su propia manera de compartir la vida, una historia que hoy vuelve a aparecer en las fotografías y en las palabras con las que la directora recordó al hombre al que llamaba Beto.