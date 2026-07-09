El presente de Adriana, Micaela y Florencia, las hijas de Luis Brandoni, a 2 meses de su muerte

Luis Brandoni fue uno de los más reconocidos actores de las películas argentinas. Esperando la carroza, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, y La tregua son solo algunos de los títulos que lo hicieron crecer en fama alrededor del mundo, y lo acompañaron hasta el día de su muerte. El actor falleció el 20 de abril de 2026 a los 86 años de edad, a causa de un hematoma subdural, derivado de una caída accidental en su domicilio ocurrida el sábado 11 de abril, la cual requirió hospitalización. Este suceso puso la atención mediática en su última pareja, Saula Benavente, y en sus tres hijas, Adriana, Micaela y Florencia, quienes se llevaron los titulares de las noticias. A dos meses del hecho, sus herederas atraviesan el duelo pasando un sorpresivo e histórico acuerdo legal en la sucesión de bienes.

Saula Benavente y Luis Brandoni

¿Quiénes son y qué es de la vida de las hijas de Luis Brandoni?: La relación con el actor

Luis Brandoni fue padre de dos hijas públicamente reconocidas, y que llegaron a acompañarlo en diversos eventos durante su vida, y de una tercera, su primogénita, que se llegó a identificar tras el fallecimiento del actor. Florencia y Micaela fueron las que lo acompañaron a lo largo de su vida, y que los medios de comunicación identificaron desde su nacimiento; Adriana se volvió título de las noticias en los últimos meses, y generó intriga sobre su persona.

Adriana Brandoni es la primogénita del reconocido artista, hija de Juana Griselda Rojas, una vecina de Santiago del Estero que residía temporalmente en Buenos Aires. Nacida a fines de la década de 1950, sus padres eran adolescentes cuando ocurrió el embarazo. Juana regresó a Santiago del Estero y la bebé fue anotada legalmente bajo el apellido de sus abuelos maternos. Brandoni fue creciendo en fama, y admitió en algunas entrevistas que había sido padre joven, y que el embarazo lo desbordó durante aquellos años.

Gracias a la intermediación de su exesposa Marta Bianchi, padre e hija restablecieron un vínculo por algunos años. Tras su fallecimiento, "Patu" Leonardi, su nieta, conmovió a las redes con un posteo dedicado a procesar el duelo por la compleja distancia del lazo que las unía con el acto, y dejó en claro que entre Luis y Adriana existía una relación compleja, distante y mayormente oculta.

Florencia Brandoni es la primera hija que tuvo con Marta Bianchi, nacida a fines de la década de 1960, y la que se consideró primogénita del actor hasta la aparición de Adriana. Con la reconocida actriz argentina, el actor estuvo casado durante 33 años, sumando una relación de 38 en total con el noviazgo. Florencia creció en un hogar ​ profundamente artístico, pero, por el contrario de su padre, mantuvo un perfil completamente alejado de los flashes de la farándula. Es psicóloga egresada de la UBA , mediadora y profesora universitaria en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), y fue un pilar fundamental en la vida diaria de Brandoni, ya que lo acompañó incondicionalmente en cada etapa de su carrera y militancia.

Micaela Brandoni es la segunda hija que tuvo con Marta Bianchi , nacida en la década de 1970. Muy afectuosa y cotidiana, en su juventud, la menor de todas intentó seguir los pasos de sus padres y actuó en televisión y teatro entre 1985 y 1995, compartiendo la pasión artística de la familia . Con el paso del tiempo, se retiró para fundar su propia agencia corporativa de prensa y relaciones públicas, y cuenta además con un emprendimiento estético en Buenos Aires. Los medios de comunicación siempre destacaron la complicidad con su padre, y el bajo perfil que ella eligió tener tras su paso por la mirada pública.

Luis Brandoni y sus hiijas, Florencia y Micaela

A dos meses de su fallecimiento, así están hoy en día las hijas de Luis Brandoni

Desde antes de su muerte, las hijas de Luis Brandoni optaron por la lejanía mediática y un resguardo en su intimidad, a pesar del gran peso que tiene su apellido para el espectáculo argentino. Tras el fallecimiento del actor, y a dos meses del hecho, ellas decidieron mantenerse así, por lo que transitan el duelo de manera privada y lejos de publicaciones o exposición a medios de comunicación. Algunos consideran que decidieron resguardarse en los trabajos que las acompañaron todos los días, mientras se termina de resolver el presente judicial de la sucesión.

Por el contrario de lo que muchos medios consideraban que iba a ocurrir, Florencia y Micaela iniciaron los trámites incluyendo formalmente como coheredera a Adriana, su media hermana mayor. Este gesto demostró una fuerte unión en sus herederas, mientras transitan el duro duelo de su padre, y puso fin a los rumores en programas de espectáculos sobre una supuesta "guerra por la herencia" de un departamento. Asimismo, la última pareja del actor, Saula Benavente, desmintió los conflictos de manera tajante aclarando que "son una familia en duelo y está todo en orden", confirmando la excelente relación actual entre ellas.

Adriana, primera hija de Luis Brandoni y su mamá Juana

Luis Brandoni falleció el 20 de abril de 2026 a los 86 años de edad, y dejó como herederas a Adriana, Florencia y Micaela. Las tres mujeres, lejos de la vida del espectáculo y la farándula, encontraron confort en su intimidad, en demostrar una buena relación a través de la inclusión de su media hermana en la herencia, y se resguardan de los curiosos de los medios de comunicación, llevando una vida tranquila de civil.

A.E