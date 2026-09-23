De la última película de Luis Brandoni y Campanella a Lucrecia Martel: los argentinos que van por el Oscar

El cine argentino ya tiene a sus cuatro producciones preseleccionadas para iniciar el camino rumbo a los Premios Oscar 2027. El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella, continúan en carrera para convertirse en la representante nacional en la categoría Mejor Película Internacional.

La decisión definitiva se conocerá el 28 de septiembre, cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anuncie cuál de las cuatro será enviada para representar al país. Esa elección no implicará una nominación automática: la película escogida deberá atravesar posteriormente el proceso de evaluación de la Academia de Hollywood.

El Partido: el documental de Juan Cabral y Santiago Franco sobre Argentina-Inglaterra

El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco, vuelve sobre uno de los encuentros más importantes de la historia de la Selección Argentina: el triunfo 2 a 1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, marcado por la actuación inolvidable de Diego Maradona.

El documental no se limita a reconstruir lo ocurrido dentro del Estadio Azteca. A partir de testimonios de futbolistas como Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano, Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes, la producción también aborda el contexto político y social que rodeó al partido, con la Guerra de Malvinas como un antecedente imposible de separar de aquel enfrentamiento.

Con una duración de 91 minutos, la película tuvo su estreno internacional en la edición 2026 del Festival de Cannes, donde integró la sección Cannes Première. El recorrido internacional sumó así otro capítulo a una producción que recupera el partido desde sus protagonistas y vuelve sobre las razones que hicieron que aquel cruce trascendiera ampliamente lo deportivo.

La Virgen de la Tosquera: Laura Casabé llevó al cine el universo de Mariana Enríquez

La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, parte de dos relatos de Mariana Enríquez y cuenta con guion de Benjamín Naishtat. La película combina una historia de iniciación adolescente con elementos sobrenaturales y lleva a la pantalla algunos de los climas característicos de la obra de la escritora argentina.

La trama sigue a Natalia, interpretada por Dolores Oliverio, durante un verano atravesado por el deseo, los celos y una relación que comienza a transformarse cuando aparece otra mujer. A partir de allí, la tensión adolescente empieza a mezclarse con conjuros, violencia y elementos vinculados al terror, mientras el contexto social posterior a la crisis de 2001 también atraviesa el relato.

La producción ya recorrió festivales internacionales y pasó por Sundance. Además, antes de quedar entre las cuatro preseleccionadas rumbo al Oscar, fue elegida para representar a la Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.

Nuestra Tierra: Lucrecia Martel y su primer largometraje documental

Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, representa un cambio de registro dentro de la filmografía de la directora salteña. La película es su primer largometraje documental y tiene como punto de partida el asesinato de Javier Chocobar, integrante de la comunidad indígena Chuschagasta, ocurrido en Tucumán en 2009.

El documental reconstruye el crimen y el proceso judicial posterior, pero utiliza ese caso para ampliar la mirada hacia los conflictos por la propiedad de la tierra y las disputas territoriales que atraviesan a los pueblos originarios. El trabajo demandó varios años y articula material relacionado con el caso con una investigación más amplia sobre esas tensiones históricas.

De esta manera, la realizadora conocida por títulos de ficción como La ciénaga, La niña santa y Zama suma un nuevo lenguaje a su trayectoria. La preselección suma ahora el documental a la carrera argentina por definir qué película representará al país en los Oscar 2027, esta vez con Martel detrás de una producción construida desde un registro diferente al de sus largometrajes de ficción.

Parque Lezama: Juan José Campanella reunió a Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella, traslada al cine la obra teatral basada en el texto de Herb Gardner y recupera a Luis Brandoni y Eduardo Blanco como la dupla central de la historia. La película conserva como escenario fundamental el tradicional parque porteño donde sus protagonistas comienzan a conocerse.

El relato sigue a dos hombres con personalidades y miradas sobre el mundo muy diferentes que coinciden regularmente en un banco. Uno es un exmilitante comunista y el otro se mueve bajo una filosofía mucho más pragmática, pero los encuentros terminan dando lugar a una amistad construida entre discusiones, humor y experiencias personales.

La versión cinematográfica llegó después del extenso recorrido teatral de la obra y volvió a reunir a Campanella con dos actores ligados a diferentes etapas de su filmografía. La producción quedó ahora entre las cuatro opciones que la Academia argentina evalúa antes de definir cuál iniciará oficialmente el recorrido hacia Hollywood.

El próximo 28 de septiembre se conocerá cuál de estas cuatro películas argentinas preseleccionadas para los Oscar 2027 será finalmente la representante nacional en Mejor Película Internacional. A partir de esa decisión, El Partido, La Virgen de la Tosquera, Nuestra Tierra o Parque Lezama comenzará una nueva instancia en busca de avanzar dentro del proceso de selección de la Academia de Hollywood.