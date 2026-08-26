El desolador mensaje de Soledad Silveyra: "Tengo ganas de recuperarme y volver a trabajar"

“Madre, abuela, actriz y conductora”. Así se define Soledad Silveyra en su cuenta de Instagram, donde a diario comparte no solo imágenes y videos de sus trabajos, sino que también aprovecha el espacio para transmitir reflexiones y mostrar distintos momentos de su vida diaria. En esta oportunidad, con motivo del Día Internacional del Actor y la Actriz, la artista quiso homenajear su extensa trayectoria con un álbum de fotos que reúne algunas de las imágenes más importantes de su recorrido por el mundo de la actuación, plasmando la nostalgia que siente por volver a los escenarios.

Soledad Silveyra celebró el día Internacional del Actor y la Actriz con un álbum de fotos

La historia de Soledad Silveyra con la actuación comenzó cuando era apenas una niña. A los 12 años llegó a la televisión casi por casualidad y, tras superar una prueba en Teleonce, comenzó a trabajar en el medio. Poco después se destacó en el teleteatro El amor tiene cara de mujer, donde dio sus primeros pasos como actriz profesional y empezó a construir una trayectoria que se extendería durante más de seis décadas. En 1967 llegó su debut cinematográfico con La cigarra está que arde y, desde entonces, transitó con éxito la televisión, el cine y el teatro.

Álbum de fotos de Soledad Silveyra | Instagram

A lo largo de todo este tiempo, Solita, como se la conoce popularmente, ocupó diversos roles dentro de la industria. En la pantalla chica protagonizó recordadas telenovelas y también se destacó como conductora. Uno de sus momentos más emblemáticos llegó con la primera edición de Gran Hermano en Telefe, donde popularizó la frase “¡Adelante, mis valientes!”, que con el tiempo se convirtió en un verdadero ícono del formato. Sin embargo, hace seis meses, un problema de salud la obligó a hacer un parate y alejarse temporalmente de sus actividades.

El paso por la actuación de Soledad Silveyra | Instagram

Con motivo de celebrar el Día Internacional del Actor y la Actriz, desempolvó un álbum de fotos con algunas de las escenas más destacadas de su carrera como intérprete. Desde su inolvidable papel en Rolando Rivas, taxista hasta sus trabajos protagónicos junto a figuras como Sandro, Luis Brandoni, Osvaldo Laport y China Zorrilla, entre tantos otros, la actriz recorrió en imágenes distintos momentos de su extensa trayectoria.

Junto al carrusel, compartió una particular anécdota que demuestra que, a más de cinco décadas de aquel personaje, Mónica continúa presente en el imaginario popular: “El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”.

Soledad Silveyra con Sandro y con Osvaldo Laport | Instagram

La sentida reflexión de Soledad Silveyra por la profesión que marcó su vida

En este día tan importante para el ambiente artístico, Soledad Silveyra reflexionó sobre el significado que tiene la profesión en su vida. “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, expresó la actriz, quien a lo largo de más de seis décadas construyó una trayectoria marcada por personajes inolvidables.

Soledad Silveyra junto a China Zorrilla | Instagram

En medio de su recuperación, Solita también compartió un deseo muy personal: volver a los escenarios y reencontrarse con aquello que más disfruta. “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió. Luego recordó una frase de Luis Brandoni, a cuatro meses de su muerte, que mantiene presente: “El escenario cura todo”. Y, con un corazón, concluyó: “Y yo le creo”.

Finalmente, Soledad Silveyra aprovechó la fecha especial para saludar a sus colegas y agradecerles por el acompañamiento que recibió a lo largo de su carrera. “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años”, manifestó, dejando en claro que, pese al paso del tiempo y las dificultades, su vínculo con la actuación permanece intacto.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni | Instagram

El estado de salud de Soledad Silveyra

Hace seis meses, Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída al tropezar con una valija cuando regresaba de Punta del Este. El golpe le provocó una fractura lumbar y, pese al dolor, continuó trabajando durante diez funciones junto a Luis Brandoni hasta que decidió frenar. Con el tiempo, al cuadro se sumó una trocanteritis, una inflamación de los músculos y tendones que se insertan en la zona de la cadera y que le dificulta caminar con normalidad. “Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Las tendinitis son jorobadas”, explicó durante su visita al programa La Noche de Mirtha (eltrece).

Actualmente, la actriz atraviesa su recuperación con parches analgésicos, después de que sus médicas decidieran retirarle la medicación oral para proteger su estómago. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche”, contó. Ante la pregunta sobre si existe una solución definitiva, fue contundente: “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo”. Además, reconoció que necesita asistencia para desenvolverse en su vida cotidiana: “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgraciadamente no puedo caminar bien”.

Soledad Silveyra en CARAS ° CARAS

A pesar del dolor y de las dificultades que atraviesa, Soledad Silveyra mantiene intacto su deseo de volver a trabajar y reencontrarse con aquello que marcó su vida durante más de seis décadas. Con la mirada puesta en su recuperación, Solita busca recuperar de a poco su bienestar y volver a hacer lo que más ama: actuar. Como ella misma recordó en este día especial, “el escenario cura todo”.