Soledad Pastorutti se cansó de las críticas por su rol en La Voz Argentina y lanzó una tajante respuesta

Este año, Soledad Pastorutti fue muy criticada en las redes sociales por sus elecciones en La Voz Argentina. De hecho, varios usuarios comentaron que estaba en contra de las mujeres ya que eliminó a participantes que ganaron popularidad durante el certamen. Atenta a los mensajes de sus detractores, la cantante decidió terminar con la polémica y responder cada uno de ellos.

El descargo de Soledad Pastorutti tras ser la más cuestionada de La Voz Argentina

La Voz Argentina está en su recta final, por lo que esta semana se definieron los semifinalistas de los equipos Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti. Precisamente, esta última fue la más cuestionada del reality musical. Entre los argumentos para criticarla sin piedad se encontraban que no quería a las mujeres de su team, que tenía favoritismo por alguno de los concursantes varones y que nunca apoyó a Valentina Otero, una de las últimas eliminadas que causó revuelo por su conexión con el público.

Por esta razón, Soledad Pastorutti no dudó en salir a contestar estas versiones que terminan dañando su imagen. Una usuaria de X (ex Twitter) comentó: "Qué falta hace Valentina, claro que no las odia siempre y cuando no traten de ser originales". A lo que la artista respondió molesta: "Qué pena este comentario… respeto y quiero mucho a Valen. El problema es tuyo y es conmigo".

La respuesta de Soledad Pastorutti en X

Acto seguido, la jurado enfrentó a otra seguidora, que había cuestionado su decisión de dejar a Violeta Lemos como semifinalista junto a Milagros Amud. "Violeta si la escuchas en spotify... la distinguís de medio millon de gritonas? No, Lucho si lo escuchas decís 'ah es lucho'. Váyanse al demonio. Peor que Gran Hermano esta porquería @sole_pastorutti nunca espere de vos que te subas a este circo", fue el furioso mensaje que recibió La Sole.

La respuesta de Soledad Pastorutti en X

Lejos de ofenderse, le aclaró que la decisión no fue puramente de ella sino que todos los coaches podían votar en esta instancia: "Epaa, ¿qué circo?... fue por voto". En otro comentario, que también defendía a Lucho González, Soledad Pastorutti escribió: "En estos momentos todos lo merecen... hay que elegir y solo llega uno".

La respuesta de Soledad Pastorutti en X

Entre tantas reacciones negativas de parte de los fanáticos de los participantes eliminados, hubo un posteo que Soledad Pastorutti destacó. "Sole me tienen harta en la voz dejándote mal parada porque supuestamente sos mala leche con las chicas. Me revienta y me caliento pavita de aluminio mal. Haditas hagan algo", expresó una fiel seguidora de la intérprete. A lo que ella contestó diciendo que en cada edición de La Voz Argentina suele ser duramente criticada. "Todos los años es lo mismo… tranquila que vos y yo sabemos que no es así", respondió con firmeza.

La respuesta de Soledad Pastorutti en X

Cabe recordar que los semifinalistas de su grupo son dos mujeres: Milagros Amud de 19 años y Violeta Lemos de 55. Ambas se destacaron en el programa por sus voces originales y por sus maneras de interpretar las canciones que les tocaron a lo largo de la competencia. El próximo lunes 13 será la gran final y ya hay muchas expectativas por quién se quedará con el galardón que puede catapultar su carrera en la industria musical. De esta manera, Soledad Pastorutti se cansó de las críticas por su rol en La Voz Argentina y lanzó una tajante respuesta para defenderse en plena recta final del ciclo, que conduce Nicolás Occhiato en Telefe.