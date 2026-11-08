De silueta impecable y sello argentino: el look de Analía Maiorana que eligió para conocer al Papa León XIV

Analía Maiorana asistió el domingo 8 de noviembre a una recepción oficial con motivo de la visita del Papa León XIV al Palacio Libertad, en Buenos Aires. Para la ocasión, lució una creación del diseñador argentino Pablo Ramírez, definida por las líneas clásicas y el color negro.

La exmodelo llegó con un estilismo acorde con la formalidad del encuentro. Las fotografías muestran prendas de corte preciso, zapatos de punta fina y accesorios discretos. Entre ellos sobresalió una pieza que conserva desde hace años y tiene significado importante.

El diseño de Pablo Ramírez que lució Analía Maiorana en el Palacio Libertad

Analía Maiorana eligió un vestido de tejido tramado elastizado, con escote bote, mangas tres cuartos y falda tubo, acompañado por un spencer de crepé. La confección dibujó una silueta entallada, sin estampados ni aplicaciones, que se aprecia en las imágenes tomadas antes del acto.

Analía Maiorana con un vestido negro de Pablo Ramírez, acompañado por un spencer de crepé. (Prensa)

El largo midi terminó por debajo de las rodillas y dejó a la vista los zapatos. La falda mantuvo una caída recta; el escote horizontal despejó visualmente los hombros. Las proporciones remitieron a la sastrería femenina de inspiración clásica.

Sobre esa base llevó una chaqueta corta, con mangas largas y terminación a la altura de la cintura. El crepé contrastó con la textura del vestido y permitió identificar ambas piezas dentro de la composición monocromática. El resultado fue sobrio, sin resultar uniforme.

Para completar el vestuario, eligió stilettos negros y una cartera Chanel, que sostuvo en la mano en algunos retratos. Los accesorios acompañaron el diseño sin desplazar su protagonismo. En las imágenes de cuerpo entero se distingue cómo el calzado se integra al largo de la falda.

El look de la empresaria y el detalle de la cruz que completó su vestuario. (Prensa)

El modisto fundó su propia etiqueta en 2000 y convirtió el negro en su sello distintivo. Formado en Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, dio sus primeros pasos profesionales en París. Su recorrido consolidó una propuesta reconocible dentro de la moda argentina.

Entre sus referencias creativas figuran los uniformes, los hábitos religiosos y el cine clásico de entreguerras. De esas fuentes recupera la austeridad y el rigor de las formas. La afinidad entre ese lenguaje visual y el carácter de la recepción se reconoce en esta elección. El cabello suelto, peinado con volumen y ondas hacia las puntas, acompañó la estética elegida. El maquillaje se mantuvo en tonos suaves. Al aire libre sumó anteojos de sol grandes y oscuros, presentes en las tomas frente al edificio y sobre la calle.

La cruz de Belén de Analía Maiorana y las fotografías junto a su familia

Analía Maiorana sumó una cruz adquirida años atrás en Belén, un objeto de especial valor personal que eligió llevar durante la visita del papa León XIV. El colgante, suspendido de una cadena fina, quedó a la altura del escote y destacó sobre el fondo oscuro del vestido. El primer plano permite observar el trabajo del metal en los extremos de la pieza. Junto con los aros de oro blanco, formó una selección de joyas de escala discreta. Ese detalle aportó una referencia religiosa concreta a la vestimenta, sin necesidad de incorporar otros símbolos.

Entre las imágenes del día aparece una fotografía de tres generaciones: la protagonista posa con su hija y su madre, sonrientes, frente a un edificio donde se distinguen integrantes del clero. Las acompañantes eligieron prendas oscuras, cada una con un estilo diferente.

Malena Terra, Analía Maiorana y Norma Foglia durante la jornada. (Prensa)

Malena Terra apostó por un conjunto negro de pantalón recto y chaqueta corta de textura visible, combinado con una blusa del mismo tono y zapatos de punta fina. A su lado, Analía Maiorana lució un vestido entallado de Pablo Ramírez, acompañado por un spencer de crepé, stilettos y una cruz plateada.

Por su parte, Norma Foglia eligió un traje oscuro de corte clásico, con blazer de solapas amplias, pantalón holgado y una prenda marrón debajo. Las tres generaciones compartieron una misma paleta cromática, con diferentes interpretaciones de la elegancia formal. El encuentro en el Palacio Libertad reunió a autoridades y representantes de la sociedad civil. La presencia de la exmodelo quedó documentada en las fotografías facilitadas, aunque ninguna permite establecer si mantuvo una conversación directa con el Pontífice.

Se incluyó además un retrato de seis integrantes de su entorno, tomado dentro de una vivienda. Los hombres vistieron trajes y corbatas, mientras las mujeres mantuvieron una paleta oscura. La composición aporta un registro familiar distinto de las fotografías realizadas en la vía pública.

Tonio Santilli Pazos, Nicanor Santilli Pazos, Analía Maiorana, Diego Santilli, Malena Terra y Justo Ortiz Basualdo, novio de Malena. (Prensa)

Analía Maiorana eligió un diseño argentino para una jornada institucional y le sumó una joya ligada a su historia. En una aparición marcada por la sobriedad, el trabajo de Pablo Ramírez y la cruz de Belén concentraron los detalles que hicieron reconocible su vestuario.