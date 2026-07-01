En Caras: de una cumbre de empresarios a la salida de Taína, Tiziano y Benicio Gravier

Nueva generación de celebridades: Tiziano, Benicio y Taina Gravier con Bautista Vicuña

La presentación de la nueva colección de fragancias Supercharged de Initio Parfums Privés convocó en la Recoleta a las nuevas generaciones de las celebrities: los hermanos Tiziano, Benicio y Taina Gravier, y Bautista Vicuña. Juntos compartieron el evento con Eduardo Wolf, CEO de Edition Privée, Yvan Jacqueline, Aymar de Cherg, President y Vice President Marketing Americas de Parfums de Marly e Initio Parfums Privés, respectivamente, y Roberto Araneda, Director of Sales Latam.

Bautista Vicuña

Eduardo Wolf, Yvan Jacqueline, Aymar de Cherg y Roberto Araneda

Cumbre de empresarios, políticos y diplomáticos para fortalecer lazos comerciales y bilaterales

Empresarios, políticos y diplomáticos se reunieron en Casa Castañon, convocados por Roberto Guerrieri, Martín Cabrales y Many Gámbaro. El menú fue un exquisito asado acompañado por exclusivos vinos. El objetivo de la cumbre fue fortalecer lazos comerciales y bilaterales.

Carlos Giovanelli, Alejandro Gravier, Martin Cabrales y Luis Galli

Rodolfo Smith Estrada, Gonzalo Teles, Facundo Manes y Augusto Rodriguez Larreta

Sentados: Claudio Cesario, Juan Luis Correa, Ignacio Navia y Martin Uriburu

Carmen Barbieri aplaudió el musical Billy Elliot con su hijo Fede Bal y su nuera Evelyn Botto en el Teatro Ópera

La conductora Carmen Barbieri asistió junto a su hijo, Fede Bal, y su nuera, Evelyn Botto, a una función de gala del musical Billy Elliot con música de Elton John en el teatro Opera y elogió el talento del elenco.

Fede Bal, Carmen Barbieri y Evelyn Botto

Mina Serrano, la actriz que interpretó a Cris Miró, en Say No More, el club del hotel Nómade Temple de Madrid

La actriz Mina Serrano, que interpretó a Cris Miró en la serie Ella, pasó por Say No More, el club privado del Hotel Nomade Temple, el nuevo reducto top en Madrid. El hotel y el club ya son elegidos por Bad Bunny, Almodovar e Irina Shayk, entre muchos otros.

Mina Serrano

El agasajo de Emilia Mernes a Duki por su cumpleaños: la cantante lo sorprendió con una fiesta y mensajes de amor

El cantante Duki cumplió 30 años y su novia, la exitosa Emilia Mernes, lo sorprendió con agasajos y muchos mimos. “Te sigo eligiendo aunque pasen los años”, fue el romántico mensaje que le dedicó la estrella a su amor.

Emilia Mernes y Duki

Cumpleaños con celebrities: los 50 del cirujano Fernando Felice

El cirujano plástico y docente Fernando Felice cumplió 50 años y lo festejó con amigos y familiares en el Rut Haus de Costanera Norte. El show musical estuvo a cargo de Ráfaga y El Polaco, quien le cantó el Happy Birthday al homenajeado.

Felice y su mujer con Rodolfo D’Onofrio y Zulemita Menem