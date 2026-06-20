Así es la cocina de Fede Bal que se ganó los elogios de Carmen Barbieri: funcional, minimalista y bicolor

La cocina de Fede Bal deslumbró a los usuarios por su estilo, distribución y paleta de colores. La encargada de compartir este espacio fue su madre Carmen Barbieri, quien durante una visita para una celebración aprovechó para grabar y presumir este rincón.

Carmen Barbieri mostró la impecable cocina de Fede Bal y sorprendió con un detalle

Carmen Barbieri volvió a compartir con sus seguidores un momento de su intimidad familiar y, esta vez, el protagonista fue su hijo Fede Bal. La capocómica visitó la casa del actor para celebrar una fecha especial y terminó mostrando uno de los ambientes que más llamó su atención: la cocina.

A través de un video que publicó en su red social de Instagram, la conductora recorrió el espacio y dejó en evidencia el nivel de orden y prolijidad que mantiene el artista en su hogar. Súper orgullosa, contó que esta característica la heredó de ella ya que en su propia casa es quien está pendiente de tener todo limpio y en su lugar.

Fede Bal y Carmen Barbieri

“Vine a festejar el cumple de Evelyn Botto, mi nuera, en la casa de mi hijo Federico y miren qué ordenado me salió el nene. Yo soy una loca del orden y la limpieza. ¿Ustedes qué opinan?”, escribió junto al video que subió a su cuenta. El mismo permitió conocer en detalle la cocina del conductor: un ambiente amplio, moderno y funcional donde predominan los colores neutros.

Clásica, luminosa y con muebles blancos: la cocina de Fede Bal que se llevó todas miradas

Tal como se puede ver en la filmación que compartió Carmen Barbieri, la cocina de Fede Bal se destaca por tener muebles que fueron diseñados en color blanco, con líneas rectas y un estilo minimalista que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

Además, lleva una distribución en forma de “L” que optimiza cada rincón del espacio. Sobre una de las paredes se encuentra una extensa mesada negra que genera un elegante contraste con los gabinetes blancos. Allí se pueden ver pequeños electrodomésticos perfectamente acomodados, entre ellos un microondas, una cafetera y una tostadora.

Así es la cocina de Fede Bal que se ganó los elogios de Carmen Barbieri

Otro de los elementos que se lleva toda la atención es la cocina industrial de acero inoxidable, acompañada por una campana extractora del mismo material. Encima de la mesada también se observan algunos detalles decorativos, como recipientes y adornos cuidadosamente ubicados.

La cocina de Fede Bal cuenta, además, con amplias ventanas que permiten el ingreso de luz natural durante el día, mientras que la iluminación cenital refuerza la claridad del ambiente por la noche. El piso gris de grandes dimensiones completa una estética moderna y sobria.

Así es la cocina de Fede Bal que se ganó los elogios de Carmen Barbieri

Uno de los electrodomésticos que más llamó la atención fue la imponente heladera negra de gran tamaño, equipada con dispenser de agua, que se integra al diseño contemporáneo del lugar y se convierte en uno de los puntos focales del sitio. Más allá de los detalles de decoración, las superficies lucen despejadas y los objetos se encuentran perfectamente organizados.

Así es la cocina de Fede Bal que se ganó los elogios de Carmen Barbieri

De esta manera, la cocina de Fede Bal que se ganó los elogios de Carmen Barbieri se destaca por ser funcional, minimalista y estar completamente ordenada. Como era de esperarse, el clip no tardó en generar repercusión entre los seguidores de la artista, quienes destacaron los tonos y la estética elegida por el presentador.