En qué consiste la dieta vegetariana que tiene Marcela Kloosterboer desde los 8 años

Marcela Kloosterboer volvió a demostrar que una de las convicciones más fuertes de su vida tiene que ver con el cuidado animal. Durante una entrevista en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, la actriz habló sobre su alimentación vegetariana y sorprendió al contar desde cuándo sostiene esa decisión.

Marcela Kloosterboer

“Tengo 42 años y soy vegetariana desde los 8 años”, reveló Marcela Kloosterboer, dejando boquiabiertos a todos en el estudio. La actriz explicó que incluso siendo muy chica ya sentía una fuerte conexión con la defensa de los animales, mucho antes de interiorizarse sobre nutrición o activismo ambiental.

La decisión de Marcela Kloosterboer de dejar de comer carne desde niña

Durante la charla con Mario Pergolini, Marcela Kloosterboer recordó que su elección nació de manera completamente intuitiva. “Yo sin saberlo mucho, ya defendía a los animales. Imaginate que ni sabía cómo se pronunciaba la palabra vegetariana”, comentó.

Marcela Kloosterboer

La actriz reconoció que en aquellos años no existía tanta información sobre alimentación vegetariana como ocurre actualmente y que sus comidas eran mucho más limitadas: “Vivía a arroz, pizza, huevo y pastas”, admitió. Sin embargo, con el tiempo comenzó a profundizar mucho más sobre nutrición y bienestar animal. Ese proceso hizo que su estilo de vida evolucionara hacia hábitos de consumo más conscientes y alineados con sus convicciones personales.

Cómo es hoy la alimentación y el estilo de vida de Marcela Kloosterboer

A lo largo de los años, Marcela Kloosterboer transformó el vegetarianismo en una filosofía de vida mucho más integral: “Ya de más grande comencé a investigar un poco más y cambié mi alimentación. Hay derivados animales que no consumo, dejé las cosas testeadas en animales y ya no uso cuero”, explicó.

Marcela Kloosterboer

Más allá de la alimentación, la actriz también incorporó cambios vinculados al consumo responsable y al cuidado animal. Así, Marcela Kloosterboer volvió a mostrar una faceta muy ligada a sus convicciones personales, manteniendo un estilo de vida coherente con la defensa animal que sostiene desde que era apenas una niña.