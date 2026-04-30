El desconocido romance de Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer que superó la pantalla y terminó en silencio

Gonzalo Heredia se volvió centro de miradas mediáticas, tras su separación de Brenda Gandini. Las teorías de la separación no tardaron en surgir al igual que los tristes comentarios de sus seguidores que apostaban al amor de la pareja. Sin embargo, así comenzaron a surgir los romances anteriores del actor, y comenzaron a buscar si había un común denominador. En esta línea, surgió la desconocida historia de amor que vivió con una de sus colegas de trabajo: Marcela Kloosterboer.

Gonzalo Heredia, Marcela Kloosterboer

La breve historia de amor de Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer

En 2009, la televisión argentina volvía a caer por una novela romántica que se volvió de las favoritas del público: Valientes. En ella, trabajaban Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer, interpretando a Isabel Gómez Acuña y Enzo Sosa, personajes que vivían un amor apasionado y prohibido. Sus escenas se robaron el corazón de los televidentes y su química logró traspasar la pantalla, más allá que solo hacia los espectadores. Los mismos actores comenzaron a ser protagonistas de rumores de noviazgo, que con el tiempo se confirmarían pero habían decidido mantener en silencio.

Mariano Martínez, Gonzalo Heredia, Marcela Kloosterboer

En el verano del 2010, el amor no se pudo ocultar más, y salieron fotografías de ambos en unas vacaciones de Mar del Plata. Ella viajó a verlo en la temporada de teatro que él hacía, la versión teatral de Valientes, y compartieron compartieron días de playa, clases de surf y salidas nocturnas. Sus seguidores y los medios de comunicación explotaron de emoción por la pareja que había robado corazones con su novela.

Fuera de que se volvió uno de los romances más queridos por el público, también se terminó rápidamente. Ese año, Heredia comenzó con el rodaje de Malparida, mientras Kloosterboer se instalaba por un tiempo a Villa La Angostura para filmar la película Cerro Bayo. Rumores de distanciamiento se sumaron al fugaz romance del actor con Cecilia Roth, y el impasse de la actriz con Fernando Sieling, con quien después se casó. Finalmente, se terminó de confirmar su separación, y ninguno volvió a referirse a lo sucedido.

Gonzalo Heredia, Marcela Kloosterboer

El presente romántico de Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer

Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer siguieron siendo compañeros de novelas y televisión, pero tomaron caminos separados tras su romance. Ambos encontraron parejas con las que decidieron formar una vida juntos y familia. Por un lado, la actriz apostó todo con Fernando Sieling, con quien ahora comparte tres hermosos niños y una vida completamente enamorada. El actor, por el contrario, se casó en secreto con Brenda Gandini y tuvieron dos hijos. Pero se volvieron protagonistas de una sorpresiva separación en los últimos días.

Gonzalo Heredia con su expareja, Marcela Kloosterboer con su actual pareja

Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no tardaron en recordar los antiguos romances del actor, tras darse a conocer los supuestos motivos de la separación. Fue así que se volvió a hablar del amor que compartieron Gonzalo Heredia y Marcela Kloosterboer, en el 2009-2010. Ambos actores mantienen una cordial relación, tras su ruptura, pero marcaron a los fanáticos de la novela al lograr hacer que su química traspasara las pantallas.

A.E