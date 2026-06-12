Antonela Roccuzzo mostró cómo vive la previa al Mundial: su mágico viaje sola

Mientras el capitán de la selección argentina, Lionel Messi está concentrado para el mundial, esperando hacer un buen debut para el equipo e ilusionado de poder repetir la hazaña de Qatar 2022; su esposa Antonela Roccuzzo se tomó unas mini vacaciones en un viaje de ensueño a Disney de Estados Unidos. La rosarina compartió las postales en su cuenta de Instagram y en poco tiempo cosechó miles de "me gusta".

Antonela Rocuzzo reveló imágenes de su increíble estadía

En la previa del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores con una escapada a Orlando, Florida para visitar el parque de diversiones de Disney, Magic Kingdom. La influencer aprovechó para hacer una pausa, antes del primer partido de Argentina contra Argelia que se disputará el martes 16 de junio y que seguro estará presente alentando a su pareja y a la selección. “Gracias por seguir creando momentos tan mágicos”, expresó la mujer del jugador en su publicación de Instagram que superó el millón de likes en pocas horas y se llenó de miles de comentarios.

Antonela Roccuzzo en Disney//Instagram

En su red social, la rosarina se mostró recorriendo las instalaciones de Disney, con un conjunto cómodo, compuesto de una musculosa blanca con detalles en rojo, un short, una mochila temática de Mickey y unas divertidas orejas de Minnie. En todas las fotografías, demostró estar contenta y relajada. Sin lugar a dudas, la influencer logró desconectar de la rutina y prepararse para los momentos de nervios que implicará acompañar en el Mundial, al mejor jugador del planeta.

Antonela recorrió los lugares emblemáticos del parque de atracciones, en una de las imágenes se la puede ver posando frente al famoso castillo de la Cenicienta. En otras de las fotografías de su Instagram, la influencer se dejó ver posando en la Cabaña de los siete enanitos de Blancanieves y también, en la fuente de la Cenicienta. Asimismo, la mujer de Messi se dio el lujo de probar los aperitivos de Disney, en una de las instantáneas se mostró con una bebida fría de color verde frente a la atracción acuática Tiana’s Bayou Adventure.

Antonela Roccuzzo en Disney//Instagram

El encuentro de Antonela Roccuzzo con Mickey Mouse

Unas de las postales que más llamó la atención de los seguidores y que se volvió viral a las pocas horas, fue el encuentro de la esposa de Lionel Messi con Mickey Mouse. En dicha imagen, la influencer apareció abrazada al icónico personaje en el Town Square Theater. En esta ocasión, ella lució un conjunto con una top y una falda en color negro. Asimismo, combinó este atuendo con unas cancheras zapatillas blancas.

Cabe recordar que, no es la primera vez que la rosarina eligió como destino pasar unos días en la casa de Walt Disney. Cuando vivía en Francia recorrió el parque ubicado en París y también, cuando se mudo a Norteamérica, hizo varias escapadas al Disney de Orlando. En una entrevista para la revista Haute Living, la influencer expresó que una de las cosas que la alegra es ir a estos lugares de atracciones. “Disfrutamos de escapadas a Orlando para visitar Disney o Universal y divertirnos con los niños”, dijo la esposa del jugador.

Antonela Roccuzzo y Mickey Mouse en Disney//Instagram

De hecho, uno de los momentos más memorable, fue cuando Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro viajaron al parque, en la previa de la Copa América 2024, mientras Lionel Messi estaba concentrado con el seleccionado. Este destino trajo buen augurio, ya que Argentina se consagró bicampeón de América en Estados Unidos, quizás esta nueva escapada de Rocuzzo a Disney vuelva a repetir la suerte, pero esta vez con la Copa del Mundo.