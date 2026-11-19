José María Muscari llegó a los 50 años en uno de los momentos más destacados de su trayectoria artística. Actor, dramaturgo y director teatral, construyó una extensa carrera en los circuitos independiente, oficial y comercial. A lo largo de los años estuvo al frente de propuestas como Sex, Perdida mente, Extinguidas y La casa de Bernarda Alba, que lo consolidaron como una de las figuras creativas del espectáculo argentino.

José María Muscari

El pasado 13 de noviembre, el director celebró sus cinco décadas de vida con una cena íntima rodeado de amigos y personalidades del ambiente artístico. A través de sus historias de Instagram, compartió distintos momentos del encuentro y también dejó ver algunos detalles de los espacios que formaron parte de la celebración. Entre ellos, se destacó la ambientación de su casa y, especialmente, el diseño de su baño en suite, donde los tonos oscuros y los recursos tecnológicos marcan la impronta del ambiente.

Una celebración de cumpleaños rodeado de figuras del espectáculo

La cena por el cumpleaños de José María Muscari reunió a un grupo de reconocidas personalidades del mundo artístico. Entre las invitadas estuvieron Natalia Lobo, Ana María Picchio, Leticia Brédice, Rochi Igarzábal, Natalie Pérez, Iliana Calabró, Ginette Reynal, Georgina Barbarossa y Alejandra Radano. Las imágenes que publicó el director permitieron conocer algunos momentos de la reunión y el encuentro con sus amigos, sobre todo la sorpresa de las actrices al conocer el moderno baño.

Así celebró José María Muscari su cumpleaños 50

El diseño total black del baño en suite de José María Muscari

En el baño en suite de José María Muscari, la propuesta estética sigue una línea contemporánea en la que predominan los tonos oscuros y los revestimientos de mármol negro con vetas blancas. El material se extiende por las paredes y aporta continuidad visual al ambiente, mientras que sus contrastes naturales generan profundidad. La elección de una paleta sobria define la personalidad del espacio y se combina con terminaciones de aspecto moderno.

El baño de José María Muscari

La mesada mantiene esa misma impronta, con una superficie oscura y lisa sobre la que se encuentra una bacha de diseño integrado. La grifería, de líneas modernas, acompaña el conjunto y se suma a los elementos de uso cotidiano dispuestos sobre la superficie. En el techo, las luces empotradas complementan la iluminación general, mientras que los detalles LED resaltan los revestimientos y aportan distintos puntos de luz al ambiente.

El espejo inteligente que suma tecnología al ambiente

Uno de los elementos más llamativos del baño de José María Muscari, es el amplio espejo ubicado sobre el lavabo, que ocupa prácticamente toda la pared. Además de su función habitual, incorpora tecnología que amplía sus posibilidades de uso: cuenta con iluminación LED integrada, un sistema antivaho que evita que se empañe por el vapor de la ducha y conexión Bluetooth para reproducir música directamente desde un dispositivo.

La iluminación incorporada contribuye tanto a la funcionalidad como a la estética del espacio. El sistema antivaho permite mantener la superficie despejada incluso después de una ducha, mientras que la conexión inalámbrica suma una prestación pensada para acompañar los momentos de uso cotidiano. Así, el baño en suite de José María Muscari combina una estética total black, materiales de apariencia lujosa y recursos tecnológicos en un ambiente donde cada elemento responde a una misma línea de diseño.