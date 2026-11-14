José María Muscari festejó sus 50 años: paseo en barco, regalos especiales y una foto que lo emocionó

José María Muscari celebró sus 50 años con un festejo que reunió a su familia y a sus amigos más cercanos. El director teatral compartió en sus redes sociales distintas imágenes de la jornada, que tuvo un paseo en barco, una cena con sus seres queridos y varios regalos especiales. A través de sus historias de Instagram, mostró algunos de los momentos de la celebración y dejó ver la emoción que le generó una sorpresa preparada por su hijo Lucio.

José María Muscari cumplió 50 años

Así fue el cumpleaños de 50 de José María Muscari

Uno de los primeros planes fue una salida en barco junto a un grupo de familiares y amigos. José María Muscari publicó una selfie desde la embarcación, con la bandera argentina de fondo y sus invitados reunidos detrás. En otra de las imágenes, se los pudo ver posando juntos mientras disfrutaban de la tarde. “¡Qué linda tarde con ellos!”, escribió al compartir una de las postales. También definió el paseo como un “atardecer de 50 pirulos en el barco”.

Así fue el cumpleaños de José María Muscari

Más tarde, el festejo continuó con una cena al aire libre. Rodeado de sus afectos, el director recibió una torta con una vela encendida y los saludos de quienes lo acompañaron en la celebración. Las imágenes mostraron una mesa larga, platos para compartir y un clima distendido entre brindis, aplausos y buenos deseos por sus cinco décadas.

Los regalos también tuvieron un lugar especial en las publicaciones. Muscari mostró un reloj inteligente con una llamativa malla amarilla, que le obsequiaron su hijo Lucio y su amigo Peter Quintana. “Regalo muy level de mi hijo y mi amigo”, escribió junto a la imagen. Además, compartió un libro de fotografías que le regaló su amiga Paola Luttini, a quien agradeció con un mensaje de cariño.

José María Muscari mostró los regalos que recibió en su cumpleaños

Sin embargo, uno de los gestos que más lo movilizó llegó de parte de Lucio y su novia. Ambos le prepararon un desayuno especial y le regalaron una composición fotográfica que reúne dos momentos de su vida: una imagen actual de José María Muscari abrazado a una fotografía suya de cuando era chico. El director decidió compartir el obsequio en una publicación de Instagram, acompañada por una reflexión sobre el paso del tiempo y su historia personal.

“Felices 50 años para mí. Acá estoy hoy y también ayer”, comenzó. Luego explicó el significado que tuvo para él ese regalo: “Esta foto hermosa me la regalaron mi hijo y su novia y cuando me vi, vi mis 50 años de vida, de historia y de felicidad”.

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“Qué hermosa vida tengo y tuve. Soy un privilegiado del amor”, escribió. Además, recordó que su día había comenzado con el desayuno sorpresa que le prepararon Lucio y su novia. “Más amor no se puede”, concluyó, con un corazón y un gesto de agradecimiento. Así, entre festejos, obsequios y recuerdos de su infancia, José María Muscari celebró sus cinco décadas y eligió compartir con sus seguidores una mirada íntima sobre el presente que atraviesa.