Entramos a la cocina de Catarina Spinetta: alacenas traslúcidas, electrodomésticos industriales y especieros a la vista

Catarina Spinetta mostró parte de la ambientación de su casa y reveló aspectos de la decoración que acompañan su vida cotidiana. Entre superficies amplias, mobiliario de líneas simples y una cuidadosa selección de materiales, comenzaron a aparecer detalles de la cocina que permiten conocer cómo están configurados algunos de los espacios principales de la propiedad. Cada ambiente conserva una identidad propia sin perder coherencia con el conjunto general de la vivienda.

Alacenas traslúcidas y especieros a la vista: La increíble cocina de Catarina Spinetta

Catarina Spinetta dejó ver en las últimas horas parte de uno de los espacios más funcionales de su casa al compartir un video en el que aparecieron distintos rincones de su cocina. Las imágenes permitieron observar una ambientación donde predomina la organización visual y una selección de materiales que combinan practicidad con detalles decorativos integrados al uso cotidiano. El ambiente responde a una estética contemporánea en la que cada elemento ocupa un lugar definido dentro del conjunto.

La cocina de Catarina Spinetta

Uno de los aspectos que más se destacó fue la presencia de alacenas superiores con puertas de vidrio. Este recurso permite visualizar parte de los objetos almacenados sin que el espacio pierda uniformidad. La estructura principal está compuesta por módulos en tonos claros que generan continuidad visual y favorecen una apariencia ordenada. La combinación entre sectores cerrados y áreas translúcidas aporta dinamismo sin modificar la armonía general del ambiente.

La superficie de trabajo está dominada por una amplia mesada de piedra en tonalidades grisáceas con leves matices rosados. Sobre ella, Catarina Spinetta decidió colocar distintos electrodomésticos de acero inoxidable que aportan un estilo inspirado en las cocinas profesionales. La cocina estilo industrial y la campana extractora se integran dentro de una propuesta donde conviven elementos con impronta profesional y terminaciones metálicas, generando un contraste equilibrado.

Otro detalle visible en el espacio son las estanterías abiertas de madera clara ubicadas en distintos sectores de la cocina. Allí se exhiben frascos, especieros y recipientes destinados al almacenamiento diario, transformando ingredientes y utensilios en parte de la decoración. Además, varios accesorios se encuentran suspendidos mediante ganchos colocados sobre las paredes, una solución que permite mantener despejadas las superficies de trabajo y facilitar el acceso a los elementos de uso frecuente.

Sillones nórdicos y salamandra moderna: El living de la casa de Catarina Spinetta

La coherencia estética que se observa en la cocina también se extiende al living, otro de los ambientes centrales de la vivienda de Catarina Spinetta. En ese sector predominan los materiales nobles, las tonalidades neutras y una distribución pensada para aprovechar la amplitud del espacio. La presencia de grandes superficies de madera contribuye a generar continuidad visual con otros sectores de la propiedad.

Living Catarina Spinetta

Uno de los elementos más destacados es una pared revestida íntegramente en madera, que funciona como eje decorativo del ambiente principal. Este recurso aporta textura y define la identidad del espacio sin necesidad de incorporar una gran cantidad de objetos ornamentales. La elección de materiales naturales se repite en distintos rincones del living, donde la simplicidad de las formas tiene un papel central dentro de la composición general.

El mobiliario que eligió Catarina Spinetta acompaña esa misma línea estética. Los sillones de inspiración nórdica presentan estructuras simples y colores claros que se integran con facilidad al entorno. La disposición de los asientos favorece la circulación y genera distintos espacios para reuniones informales o momentos de descanso. Los textiles y complementos decorativos aparecen distribuidos de manera equilibrada, sin alterar la sensación de amplitud que caracteriza al ambiente.

Living Catarina Spinetta

Otro de los puntos centrales del living de Catarina Spinetta es la salamandra de diseño contemporáneo instalada como fuente de calefacción. Su presencia se combina con el resto de los elementos sin romper la continuidad visual del espacio. Junto a las aberturas de gran tamaño, la madera, los tonos neutros y el mobiliario de inspiración escandinava, este elemento completa un sector donde la funcionalidad y la estética conviven de manera integrada.

VDV