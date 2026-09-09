Entramos a la cocina de Coty Romero: diseño en tonos pastel, alacenas XL y tecnología de vanguardia

Coty Romero suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana y, de vez en cuando, también permite conocer algunos espacios de su casa. En esta oportunidad, la influencer reveló que se está mudando a una nueva casa y dejó ver la cocina, un espacio que llamó la atención por su diseño y por la combinación de colores y materiales.

Coty Romero dejó ver su cocina

El espacio tiene una estética moderna y minimalista, aunque la elección de una pared verde le aporta personalidad y evita que el ambiente resulte demasiado frío. A ese detalle se suman grandes muebles de madera clara, mobiliario gris y una mesada en tonos neutros, en una composición que combina funcionalidad y una imagen cuidada.

Así es la cocina de Coty Romero

La cocina de Coty Romero se destaca, en primer lugar, por la pared verde, que funciona como uno de los principales recursos decorativos del ambiente. El color aporta una nota suave dentro de una paleta sobria y se combina con la madera clara de los muebles, que ocupa buena parte de la pared y genera continuidad visual.

Así es la cocina de Coty Romero

La elección de materiales y colores permite construir una estética cálida sin recargar el espacio. Las líneas rectas, los frentes lisos y la ausencia de elementos decorativos excesivos refuerzan el estilo minimalista, mientras que la madera y el verde suman una sensación más acogedora.

Alacenas XL: la distribución de Coty Romero pensada para mantener el orden

Los muebles superiores elegidos por Coty Romero se extienden a lo largo de toda la pared y se destacan por sus alacenas XL, de gran altura y cuatro puertas, que aprovechan al máximo el espacio disponible y ofrecen una importante superficie de guardado. Sus frentes lisos, de líneas rectas y sin tiradores visibles, aportan una estética limpia y contemporánea, mientras que la madera clara suma calidez al ambiente. Por debajo, el bajo mesada en gris cuenta con amplias gavetas y módulos de gran capacidad, ideales para organizar utensilios y elementos de uso cotidiano, y genera un contraste sutil con el mobiliario.

La cocina de Coty Romero en minimalista y funcional

Por otro lado, la influencer se decantó por una mesada en tonos neutros que completa esta combinación y funciona como una base visual sobria. El ambiente también cuenta con una campana de acero inoxidable integrada junto a una cocina eléctrica, que se suma al equipamiento sin interrumpir la continuidad del mobiliario. Esta elección responde a una de las tendencias de vanguardia en las cocinas actuales: integrar los electrodomésticos al diseño para lograr espacios más uniformes y ordenados. En conjunto, la cocina de la creadora de contenidos combina una estética moderna con materiales cálidos y soluciones funcionales.

Coty Romero: de Gran Hermano a una figura de las redes y la televisión

Coty Romero nació en Caá Catí, Corrientes, y antes de alcanzar popularidad a nivel nacional ya se desempeñaba como modelo y creadora de contenido. Su salto a la televisión llegó con su participación en la décima edición de Gran Hermano, donde su personalidad y estrategia dentro de la casa la convirtieron en una de las participantes más comentadas del reality.

Coty Romero es uno de los rostros actuales más seguidos

Después de su paso por el programa, continuó vinculada al mundo del entretenimiento a través de la televisión, el streaming y las redes sociales, donde construyó una comunidad de millones de seguidores. También, Coty Romero participó en nuevos proyectos y realities internacionales, ampliando una carrera que comenzó en la pantalla de Telefe y que hoy combina distintas facetas dentro de los medios.