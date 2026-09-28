“El Negro no se fue solo”: Marcela Tinayre se refirió a los últimos días de Oscar Gonzalez Oro y cómo lo acompañó su círculo íntimo

El viernes 25 de septiembre de 2026, el periodismo argentino sufrió un golpe devastador con el fallecimiento de Oscar González “El Negro” Oro, a los 74 años en su casa de Punta del Este, Uruguay. Aunque arrastraba problemas de salud crónicos como antecedentes cardíacos y dificultades de movilidad, su partida física generó una inmediata conmoción nacional. Las celebridades y colegas de los medios multiplicaron sus mensajes de dolor en las redes, destacando su inconfundible voz y el enorme legado que dejó en la AM. En medio de este clima de luto generalizado, Marcela Tinayre se encargó de liderar una emotiva transmisión especial en Radio Rivadavia bajo el título "Gracias, Negro". Desde ese histórico micrófono, ella decidió despedir formalmente a su gran amigo, honrando su trayectoria y repasando los momentos más humanos y conmovedores de su etapa final.

Negro González Oro

Las palabras de Marcela Tinayre sobre los últimos días de Oscar "Negro" González Oro

El fin de semana siguiente al fallecimiento de Oscar González “El Negro” Oro, desde la radio, se decidió hacer un homenaje para honrar su paso en los medios de comunicación. Sin embargo, la transmisión especial se convirtió en un espacio de profunda catarsis, donde la emoción flotaba en el aire con cada recuerdo compartido. Marcela Tinayre asumió el rol de conductora de este tributo con una notable entereza, transformando el dolor colectivo en una celebración de la vida de su gran amigo.

Con la voz quebrada pero firme, la conductora guió un programa cargado de anécdotas, audios históricos y mensajes de oyentes que evidenciaron el enorme vacío que deja el locutor en el éter argentino. El momento más íntimo de la emisión llegó cuando decidió romper el silencio mediático para aclarar las versiones que circulaban sobre el supuesto aislamiento del periodista en Uruguay.

“Estuvo muy acompañado, todo el tiempo, el Negro. Tenía tres ángeles, como así me describieron, que lo cuidaban muchísimo. Estuvo acompañado por su productor de toda la vida, 'Lolo'; Sergio Oliva Gerli, un amigo de toda la vida de él”, detalló Tinayre sobre el entorno de amor que rodeó al locutor en su residencia de Punta del Este. La conductora fue contundente al expresar el alivio de saber que la partida de su colega ocurrió bajo el cuidado de personas incondicionales.

De esta manera, y para cerrar su intervención, Marcela definió la esencia del periodista y la serenidad de su partida. “El Negro tenía una presencia extraordinaria en la radio y fuera. Tenía una forma de expresarse, de sensibilidad profunda. Pero quiero remarcar esto, el Negro se fue a otro planeta, a volar, nunca solo. Estuvo acompañado por sus seres queridos y su cabeza estaba impecable”, destacó.

La relación de amistad entre el Negro González Oro y Marcela Tinayre

La relación entre Marcela Tinayre y el Negro González Oro se consolidó a lo largo de décadas de complicidad, respeto mutuo y confidencialidad en los medios. Compartieron intensos momentos laborales y personales que forjaron un lazo inquebrantable, sostenido por el fuerte temperamento y el gran sentido del humor de ambos. Durante la despedida en Radio Rivadavia , la conductora recordó su mudanza al este uruguayo y señaló con nostalgia: “Se fue a vivir al Uruguay, en una zona que se llamaba El Chorro. Tenía una casa lindísima, me mostró todo con enorme amor”.

En aquel homenaje sonoro, Tinayre también describió la personalidad del locutor en su faceta más íntima, destacando que era muy celoso de sus amigos y sumamente selectivo con la gente que dejaba entrar a su vida. A pesar de ese carácter territorial con sus afectos, la conductora resaltó que su vínculo trascendió la distancia. Esa misma entrega y lealtad fue la que lo llevó a refugiarse en su círculo más cerrado durante su última etapa en el país vecino, donde recibió el cuidado incondicional de sus seres queridos en un entorno rodeado de naturaleza y tranquilidad.

Negro González Oro, Marcela Tinayre

El emotivo homenaje radial y la sentida despedida a Oscar Gonzáles Oro, liderada por Marcela Tinayre, reconfiguró el dolor en agradecimiento, asegurando que el periodista partió rodeado por el amor incondicional de su círculo íntimo, volando hacia la eternidad con su cabeza impecable y el alma contenida.

A.E