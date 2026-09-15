De Nequi Galotti y Marcela Tinayre a Chloé Bello: los mejores looks de la apertura de la Semana de la Alta Costura by Elina Costantini

La Semana de la Alta Costura, ideada y dirigida por Elina Costantini, se consolidó como el evento de moda más prestigioso del país. Este encuentro busca revalorizar el diseño de autor, la artesanía textil y el trabajo hecho a mano, posicionando a Buenos Aires en la escena internacional del diseño de lujo. El lunes 14 de septiembre se dio inicio a la cuarta edición de este ciclo exclusivo, y, en esta oportunidad, la apertura se desarrolló en una atmósfera única en el marco de la muestra “Viva Frida” y la celebración por los 25 años del MALBA. La encargada de inaugurar la pasarela fue la diseñadora Natalia Antolín, quien sorprendió a los asistentes al presentar su nueva y esperada colección titulada “Alas y Raíces”, inspirada de forma profunda en el universo estético y personal de la icónica artista mexicana.

Natalia Antolin y Elina Costantini, Lorena Ceriscioli, Vero de la Canal y Jorge Rey / Créditos: SAC

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La gran apertura de la Semana de la Alta Costura en el MALBA comenzó con un glamoroso y exclusivo cóctel de bienvenida, consolidándose como el punto de encuentro definitivo para las personalidades más influyentes del arte, el espectáculo y el diseño. Elina Costantini recibió a selectos invitados como Nequi Galotti, Marcela Tinayre, Teresa Calandra y Chloe Bello, junto a Eduardo Costantini, Gino Bogani y Laurencio Adot. Entre charlas sobre las últimas tendencias de lujo, flashes fotográficos y un ambiente de celebración, la velada entrelazó de manera perfecta la elegancia social con la mística creativa.

Teresa Calandra, Zulemita Menem y Barbie Simons, Marcela Tinayre / Créditos: SAC

Flor de la V, Fabian Medina Flores Elina Costantini y Rocio Vivas, Gabriel Corrado y su mujer Constanza / Créditos: SAC

Este evento sirvió como la introducción perfecta para “Viva Frida”, la exposición dedicada a la célebre pintora mexicana que desembarca por primera vez en la Argentina en el marco de los festejos del museo. La esperada muestra reúne más de 365 piezas únicas, incluyendo obras icónicas, cartas, trajes tehuanos tradicionales y sus corsés ortopédicos, revelando la intimidad y la construcción de identidad de la artista. Esta exhibición actuó, además, como la fuente directa de inspiración para el desfile de Natalia Antolín, logrando un diálogo fluido y fascinante entre el patrimonio histórico del arte y el diseño contemporáneo en la pasarela.

Chloe Bello, Pamela Marcuzzi Saguier / Créditos: SAC

Natalia Antolín y su homenaje a Frida Kahlo

El exclusivo desfile de apertura de Natalia Antolín tuvo lugar en el majestuoso Auditorio del MALBA, donde la pasarela cobró vida con una propuesta de 38 pasadas que recorrieron faldas con corsets, sastrería fina, monos y vestidos de noche. La colección se destacó por su exuberancia visual, incorporando bordados a mano, corazones, plumas y flores tridimensionales. Toda la propuesta se unificó bajo una paleta cromática de rojos, borgoñas, verdes y negro, recreando la fuerza de la naturaleza azteca en una impactante declaración de identidad y diseño contemporáneo.

Natalia Antolín y su homenaje a Frida Kahlo / Créditos: SAC

Esta colección significó para la diseñadora la oportunidad de conectar con la riqueza textil de las artesanas de Chiapas y Yucatán que conoció durante sus viajes de trabajo por México. Lejos de una copia literal, el proceso creativo se basó en el respeto profundo por una figura femenina poderosa, cuya historia y personalidad lograron trascender el tiempo de forma única. La propia creadora dejó en claro: “Fue volver a cosas muy profundas que tuve la posibilidad de vivir, compartir y admirar. No partí de una hoja en blanco: había una historia y una inspiración muy fuerte detrás”.

Jesus Canale, Solange Monpelat y María Claudia Pedrayes, Marcela Gotlib, Nequi Galotti, Debora Plager, Evelyn Scheild, Adriana Costantini, Liliana Parodi y Teresa Calandra, Elina Costantini y Gino Bogani / Créditos: SAC

La pasarela inaugural dejó postales únicas llenas de color y emoción, coronando con absoluto éxito este esperado despliegue visual que ya se puede disfrutar en las fotos del desfile de alta costura de Elina Costantini.

Créditos: Semana de la Alta Costura, by Elina Costantini

A.E