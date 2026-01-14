Instalada en Punta del Este, donde disfruta de unos días de descanso, Silvina Escudero volvió a marcar tendencia con un outfit de alto impacto para una salida nocturna. Fiel a su impronta audaz, la actriz, bailarina y conductora apostó por un estilismo que combina sensualidad, cuero y guiños rockeros.

Silvina Escudero marcó tendencia en Punta del Este con una campera de cuero ideal para las noches de verano

La protagonista del look de Silvina Escudero fue una campera de cuero negra llevada sobre los hombros, que se roba todas las miradas por un detalle clave: flecos largos que caen casi hasta el suelo, sumando movimiento y dramatismo a cada paso. Un recurso statement que eleva el conjunto y lo vuelve protagonista absoluto de la noche esteña en Enjoy Live.

El look de Silvina Escudero en Punta del Este (RS Fotos)

Debajo, Silvina eligió un top tipo corset con transparencias y estampa animal print, que resalta la silueta y aporta un aire lencero y sofisticado. Lo combinó con una minifalda negra con textura y brillo, de corte recto y cintura marcada con cinturón, logrando un equilibrio perfecto entre lo sexy y lo elegante.

Silvina Escudero en Punta del Este (RS Fotos)

Completó el estilismo con el pelo recogido en un rodete alto y tirante, maquillaje nocturno con foco en la mirada y actitud segura, confirmando que incluso en modo relax no resigna su lugar como referente de estilo. Una vez más, Silvina Escudero demuestra que el glamour también se lleva —y se reinventa— en vacaciones.

Camperas de cuero: el aliado infalible de las noches de verano

Lejos de quedar relegadas al invierno, las camperas de cuero se consolidan como una de las prendas estrella para las noches de verano, especialmente en destinos como Punta del Este, donde el aire fresco aparece después del atardecer. Versátiles y atemporales, funcionan como el complemento perfecto para looks livianos y sensuales, sumando abrigo sin perder estilo.

Silvina Escudero en Punta del Este (RS Fotos)

En versiones clásicas, oversized o con detalles protagonistas —como flecos, tachas o cortes estructurados—, el cuero se reinventa y se adapta al clima estival. Llevadas sobre los hombros, abiertas o apenas apoyadas, estas camperas aportan un aire rock chic que eleva cualquier outfit nocturno. Silvina Escudero lo demuestra al combinarla con prendas de inspiración lencera, logrando un mix equilibrado entre fuerza y feminidad.