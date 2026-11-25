Luli Fernández mostró un sector de su casa donde la arquitectura y la decoración conviven bajo una misma línea estética. La elección de colores, revestimientos y mobiliario refleja una búsqueda de equilibrio entre lo moderno y lo cotidiano, con recursos que marcan el carácter general de su living. La composición del ambiente deja ver una serie de elementos que dialogan entre sí y construyen un espacio donde la propuesta pone el foco en los detalles y en la organización visual.

Luli Fernández sorprendió al mostrar el living de su casa: Estilo industrial y minimalismo

Luli Fernández sorprendió al revelar imágenes del living de su casa, un espacio donde la decoración y la arquitectura siguen una misma línea estética. La amplitud del ambiente y una cuidada selección de mobiliario marcan la identidad de este sector del hogar, pensado para integrar distintas áreas bajo un concepto visual uniforme. Entre colores neutros, texturas y detalles que acompañan las tendencias actuales en interiorismo, el lugar reúne distintos elementos que marcan el estilo que eligió la modelo.

Luli Fernández

A través de sus redes sociales, la influencer compartió una foto donde mostró cómo decidió organizar este ambiente. Desde el primer vistazo, el espacio refleja una combinación entre estética industrial y minimalismo cálido. La propuesta se apoya en pocos elementos que fueron cuidadosamente seleccionados para generar continuidad entre las diferentes áreas. La amplitud también juega un papel central, ya que la integración permite una circulación fluida y una sensación de apertura que se potencia con la luz natural.

Uno de los aspectos más llamativos del living de Luli Fernández está en su arquitectura. El techo conserva terminaciones de hormigón visto, un recurso frecuente en proyectos contemporáneos que aporta carácter al conjunto. A ello decidió sumar artefactos de iluminación con tejidos naturales que refuerzan la identidad moderna del ambiente y que generan un contraste suave sin perder la armonía visual del espacio.

El living de Luli Fernández

Para generar un balance claro entre los materiales asociados al estilo industrial, la presentadora incluyó en el diseño superficies con tonos cálidos. Los pisos de madera recorren toda la planta y aportan uniformidad visual. Las vetas suaves y el formato amplio acompañan la luminosidad del entorno, mientras que las paredes blancas funcionan como una base neutra que permite destacar los muebles y objetos decorativos sin generar contrastes excesivos.

Paleta que marca tendencia y muebles orgánicos: El living minimalista de Luli Fernández

Para el sector de estar, Luli Fernández organizó el ambiente alrededor de un sofá XL con tapizado en tonos claros. Las líneas rectas y bajas del mueble siguen los principios del minimalismo, donde cada elemento cumple una función específica dentro de la composición general. Sobre el sillón se suman almohadones en diferentes tamaños y mantas confeccionadas en géneros naturales que aportan movimiento visual y continuidad cromática.

El living de Luli Fernández

Frente a este mobiliario, aparece una mesa ratona de diseño orgánico, una de las tendencias más presentes en el interiorismo actual. Sus formas curvas y su acabado inspirado en la piedra generan un vínculo visual con el estilo industrial que acompaña la arquitectura del ambiente. Debajo, una alfombra en tonos marrones delimita el área de descanso y aporta un contraste suave sin alterar la estética minimalista que domina el living. Además, la influencer sumó un mueble en color blanco bajo una gran televisión que completa la escena.

Detrás del sillón, Luli Fernández colocó una mesa de bordes redondeados y una base de líneas simples, acompañada por sillas de madera clara que suman calidez. Sobre este conjunto se destacan varias lámparas colgantes elaboradas con fibras naturales, ubicadas a diferentes alturas. Este detalle introduce un componente artesanal que complementa la presencia de materiales contemporáneos y refuerza la búsqueda de equilibrio visual. Cerca de los ventanales se observan plantas de interior en macetas de acabado artesanal.

Luli Fernández

Luli Fernández mostró un espacio de su casa donde conviven materiales contemporáneos y colores neutros dentro de una propuesta marcada por las tendencias. La combinación de cemento, madera, fibras naturales y mobiliario de líneas simples define la identidad de este sector del hogar, mientras que la amplitud y la entrada de luz contribuyen a una ambientación funcional e integrada. La modelo consiguió un espacio donde el minimalismo y el estilo industrial logran complementarse a la perfección.

VDV