La confesión de Luli Fernández sobre su cuerpo que impactó a sus seguidores: “Tomé decisiones”

Luli Fernández sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram con una revelación respecto a su cuerpo. La modelo y conductora, conocida por su trayectoria y trabajos en la televisión, compartió en las últimas horas un mensaje que causó revuelo en redes sociales, dejando en evidencia un cambio rotundo que hizo para estar mejor.

Luli Fernández se sinceró y confirmó el cambio que hizo para estar más fuerte

Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Luli Fernández ha estado en el centro de la atención pública. Comenzó su carrera desde muy joven como participante de Súper M, luego participó en programas juveniles como “Rebelde Way” y “Floricienta”. Además, de formar parte del reality “Patinando por un Sueño”, programa encabezado por Marcelo Tinelli en el año 2007. Además, fue panelista, movilera y conductora de diferentes programas de televisión y streaming. Pero más allá de su carrera en la pantalla chica, Luli se ha consolidado como influencer, manteniendo una activa presencia en redes sociales donde comparte aspectos íntimos de su vida.

Luli Fernández//Instagram

En su reciente publicación, la modelo sorprendió a sus seguidores con una confesión personal que refleja una etapa de introspección y cambio. A través de una historia en Instagram, acompañada de una fotografía en la que se la ve con una expresión reflexiva y una sonrisa pequeña, la conductora de 38 años escribió: “Tomé decisiones. Incómodas pero necesarias”.

La publicación continuó con un mensaje donde explicó el motivo de su determinación. “Me hice responsable de lo que quería y lo que ya no. Hice un arduo trabajo en fortalecer mucho mi mente. Y ahora, empecé a volver mi cuerpo más fuerte. Estoy muy orgullosa de mí, se los quería compartir”, explicó.

Mensaje de Luli Fernández explicando la decisión que tomó sobre su cuerpo//Instagram

Además, Luli Fernández agradeció públicamente a su entrenador personal por acompañarla en este proceso de transformación física y mental. En otra historia, compartió una fotografía desde el gimnasio, mostrando parte de su rutina y el esfuerzo que ha puesto en su bienestar integral.

Luli Fernández compartió el lugar donde entrena//Instagram

Luli Fernández apostó por su bienestar con un jugo detox que ha sacudido las redes sociales

Meses atrás, Luli Fernández reveló en redes sociales que lleva adelante una alimentación para mantenerse saludable. En este contexto y fiel a su estilo, la comunicadora comenzó a compartir algunas recetas de comidas y bebidas ricas en nutrientes que forman parte de su menú diario.

Uno de los alimentos que más repercusión tuvo en sus seguidores de redes sociales, fue un jugo detox natural. “Mimo para el cuerpo y la mente”, manifestó la influencer y destapó que la bebida tiene un contenido simple, lleno de vitaminas, beneficioso para el cuerpo y sabroso: 1 espinaca, 2 apio, 2 limón, 4 bananas congeladas y un vaso de agua.

Luli Fernández//Instagram

De esa manera, Luli Fernández se muestra comprometida con su bienestar y por tal motivo, decidió llevar adelante una vida saludable que le permita mantenerse con buena energía y sana. Para lograr eso, la conductora indicó en sus redes sociales el cambio de alimentación y recientemente, le sumó una rutina de ejercicios para ayudar a su cuerpo.