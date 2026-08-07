Luli Fernández se sinceró sobre su separación con Cristian Cúneo Libarona tras 14 años juntos: “Me costó irme”

Luli Fernández atraviesa una nueva etapa personal después de separarse de Cristian Cúneo Libarona, con quien estuvo en pareja durante casi 14 años y tuvo a su hijo Indalecio. La ruptura se conoció en octubre de 2025, cuando la modelo compartió un comunicado en sus redes sociales para confirmar el final de la relación y explicar los motivos que llevaron a ambos a tomar la decisión.

Luli Fernández

Tras la separación, Luli Fernánez habló sobre su presente sentimental durante una entrevista en Rumis. Allí contó cómo vive la soltería después de haber comenzado su relación a los 22 años, qué espera de una eventual nueva pareja y cuál es su postura respecto a volver a ser madre. Sus declaraciones también dejaron en claro qué características busca actualmente en una relación.

Luli Fernández habló sobre su nueva soltería

Durante la charla, Luli Fernández recordó que comenzó su relación con Cristian cuando tenía 22 años y que se casó a los 27: “Yo me engancho cuando tenía 22. Tengo 38. Era muy chica y me casé a los 27”, explicó al hablar sobre el cambio que representa para ella volver a estar soltera después de tantos años.

La modelo aseguró que no está cerrada a volver a estar en pareja: “Yo me separé sabiendo que yo re quería volver a estar en pareja. Estoy cerrada a tener más hijos. A mí me encanta la vida de a dos”, sostuvo. Además, cuando le preguntaron cuál es actualmente una señal de alerta al conocer a alguien, respondió: “Historias livianas. Eso hace también a la persona hoy. Cuanto más liviano vengas, mejor”, aseguró.

Los motivos de la separación de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Los motivos de la ruptura fueron explicados por Luli Fernández en el comunicado que publicó al confirmar la separación. En ese mensaje, la modelo contó que, después de casi 14 años juntos y de convertirse en padres de Indalecio, ambos comenzaron a dejar de lado su vínculo como pareja: “Quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”, expresó.

Comunicado de Luli Fernández sobre la separación de Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández también aclaró que la decisión de terminar la relación no había sido tomada recientemente y que no existieron terceros en discordia. Según explicó, ambos pudieron atravesar el proceso desde el respeto, la amabilidad y el cariño, manteniendo el vínculo familiar por su hijo. Así, la separación se produjo de común acuerdo y sin conflictos relacionados con otras personas.