Así lucía Luli Fernández cuando se anotó en Súper M 20/02 con 14 años

Luli Fernández formó parte del ciclo Súper M 20/02 a sus 14 años. A más de dos décadas de aquella experiencia, trascendieron recuerdos de esta etapa, la cual marcó el inicio de su exitosa carrera en los medios y le brindó la posibilidad de iniciar un camino en el modelaje.

El pasado de Luli Fernández antes de convertirse en modelo

A más de 20 años de su paso por Súper M, volvió a conocerse una imagen de Luli Fernández cuando tenía apenas 14 años, en el comienzo de una carrera que con el tiempo la llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del modelaje y los medios argentinos. La modelo formó parte del recordado reality de El Trece, que buscaba descubrir a la próxima gran supermodelo del país y que se convirtió en una plataforma para numerosas jóvenes que soñaban con ingresar al mundo de la moda y el espectáculo.

En aquel entonces, Luli Fernández era la participante más joven del ciclo. Con apenas 14 años, se presentó al casting y logró quedar seleccionada para competir junto a otras chicas que aspiraban a construir una carrera profesional frente a las cámaras. Su imagen en aquella época permite ver cuánto cambió con el paso del tiempo, aunque ya mostraba las características que años después la convertirían en una figura habitual de las producciones y la pantalla chica.

Luli Fernández

Cabe recordar que Súper M fue un reality que tuvo como objetivo encontrar nuevos talentos para el mundo del modelaje. El programa reunió a jóvenes que atravesaban diferentes pruebas y desafíos vinculados con la profesión, mientras convivían con la exposición propia de un ciclo televisivo. Para muchas de sus participantes, la experiencia significó el primer contacto con grandes campañas, fotógrafos, diseñadores y profesionales de la industria.

En el caso de Luli Fernández, aquella experiencia terminó siendo un verdadero punto de partida. Después de su incursión en el modelaje, comenzaron a concretarse distintos proyectos relacionados con los medios, hasta convertirse también en conductora y periodista. Con los años, la top model logró construir una extensa trayectoria que trascendió las pasarelas y la consolidó como una de las figuras surgidas de aquella generación.

Luli Fernández, la participante más joven de Súper M

“Era la más chiquita y mis compañeras me contenían un montón”, recordó Luli Fernández tiempo atrás al hablar sobre su paso por el reality en una entrevista con La Nación. La modelo también contó que quedó eliminada en la gala previa a la final, aunque la experiencia quedó entre sus recuerdos más queridos de aquella etapa.

Su salida del programa coincidió prácticamente con un momento muy especial de su adolescencia: una semana después celebró su fiesta de 15 años, a la que asistieron varias de sus compañeras del reality. “Fui eliminada justo en la gala antes de la final, a la semana hice mi fiesta de 15 y vinieron todas las chicas. Lo disfruté mucho”, contó sobre aquel momento.

Así lucía Luli Fernández cuando se anotó en Súper M 20/02 con 14 años

Más de dos décadas después, Luli Fernández considera que este tipo de programas podrían volver a tener un lugar en la televisión. Para ella, representaban una posibilidad concreta para jóvenes que soñaban con trabajar en el ambiente pero no encontraban la manera de ingresar.

En ese sentido, la conductora destacó que aquellos realities constituían “una oportunidad única para todas las chicas que queríamos trabajar de esto y no veíamos la posibilidad de meternos en el medio”. De esta manera, Luli Fernández se anotó en Súper M 20/02 con 14 años y lucía muy parecida a como se ve en la actualidad con su cabello castaño oscuro y su mirada seria. Su historia es un claro ejemplo de cómo aquella oportunidad televisiva pudo convertirse en el primer paso de una carrera que, con los años, se expandió hacia distintas áreas del mundo de la moda y la comunicación.