Maxi López reveló la verdad detrás del beso con Wanda Nara: "Tuvimos que charlar y negociar"

El beso apasionado entre Maxi López y Wanda Nara en la serie en formato vertical Triángulo Amoroso continúa generando repercusiones en las redes sociales. Tras la viralización de la escena y las numerosas interpretaciones que surgieron entre los seguidores, el exjugador decidió compartir su perspectiva y explicó cómo fue para él participar en esa grabación junto a su exesposa.

El inesperado beso que rompió esquemas en la ficción y en las redes sociales

La escena romántica entre Maxi López y Wanda Nara en la serie de televisión Triángulo Amoroso se convirtió en el tema del momento en las plataformas digitales. Lo que parecía ser un simple recurso dramático terminó generando un revuelo sin precedentes, en parte por la polémica acerca de si la escena fue interpretada de manera auténtica o si, por el contrario, fue creada mediante tecnología de inteligencia artificial.

Wanda Nara y Maxi López//Instagram

En una entrevista para Puro Show (eltrece), el exfutbolista reconoció que la escena fue creada con inteligencia artificial y compartió sus impresiones dando detalles del proceso. Aunque no había visto el resultado final antes de la emisión, confesó que quedó sorprendido por cómo quedó la escena. “No quise ver nada antes, me sorprendió cómo quedó”, afirmó.

Al ser consultado acerca de si un beso auténtico podría haber despertado sentimientos del pasado, López reconoció que la situación podría haber sido diferente. “Si el beso hubiese sido real, no sé si me hubiese revuelto cosas del pasado. No sé si la palabra es revolver, sino revivir”, expresó. Además aclaró que, a pesar del impacto mediático, logró afrontar la situación desde otra perspectiva, disfrutando del trabajo en equipo y del buen clima que se generó durante las grabaciones. “De un lado más descontracturado, cuando uno está del otro lado vive las situaciones de otra manera. No me hubiese imaginado pensar que iba a trabajar con mi ex y la verdad que lo disfrutamos”, agregó.

Wanda Nara y Maxi López//Instagram

Así fue la negociación de Max López y Telefe para besar a Wanda

La historia detrás de esta escena de Triangulo Amoroso, no solo se centra en la tecnología utilizada, sino también en las negociaciones previas y en las expectativas que rodeaban el proyecto. Maxi López reveló que la decisión de que la escena fuera generada mediante inteligencia artificial no fue tomada a la ligera. Hubo varias conversaciones con la producción, en las que debieron negociar y evaluar las implicancias. “Cuando nos mostraron el guión y empezamos a ver el libreto, obviamente había una esperanza de parte de Telefe y de todos, y tuvimos que charlar y negociar. No fueron arduas, pero sí charlamos bastante”, explicó el exmarido de Wanda Nara.

Maxi López//Instagram

El futbolista destacó que en ese momento había muchas expectativas puestas en el proyecto, y que la escena en cuestión fue pensada para generar impacto y mantener la atención del público. “Siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas”, comentó, dejando en claro que la producción buscaba sorprender y captar la atención.

Mientras tanto, la escena continúa acumulando reproducciones y generando comentarios en redes sociales. Los usuarios se muestran sorprendidos por la química en pantalla y por la tecnología detrás del beso, que aún despierta dudas sobre su autenticidad. Lo cierto es que, más allá de la polémica, la participación de Maxi López y Wanda Nara en este proyecto marca un capítulo inédito en sus carreras y en su historia mediática.