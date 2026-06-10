Nicole Neumann y Zaira Nara marcan la tendencia lingerie as outerwear para looks urbanos

Nicole Neumann y Zaira Nara son dos grandes referentes de la moda que inspiran a diario a miles de seguidoras con sus estilismos, marcados por las últimas tendencias y una impronta personal inconfundible. A través de sus publicaciones en redes sociales, ambas modelos demuestran cómo adaptar las últimas tendencias del universo fashion a looks versátiles y modernos.

En esta oportunidad, dieron cátedra de estilo al apostar por un look urbano bajo el lingerie as outerwear, una estilo que consiste en llevar piezas inspiradas en lencería como parte visible del outfit. Con piezas que combinan sensualidad, sofisticación y comodidad, lograron reinterpretar esta corriente de moda con un enfoque actual, ideal para quienes buscan sumar un toque audaz y elegante.

Nicole Neuman, apostó por un audaz look urbano

En una de las últimas publicaciones que realizó en su cuenta personal de Instagram, Nicole Neumann lució un conjunto urbano que llamó la atención de sus más de dos millones de seguidores. La experta fashionista lució una camisa satinada en tono ciruela. El diseño sobresalió por su corte relajado y textura brillante, aunque el verdadero protagonista fue el encaje incorporado en la espalda, que añadió un toque elegante y romántico.

Nicole Neumann | Instagram

El mismo, inspirado en la tendencia lingerie as outerwear aporta sensualidad mediante las transparencias, aunque sin mostrar de más. También vistió un body de encaje ajustado en la misma gama cromática. El mismo contó con un escote pronunciado y una sutil hebilla dorada que unía su corpiño, proponiendo convertir prendas tradicionalmente íntimas en protagonistas del estilismo.

Para completar el estilismo, apostó por una de las prendas más atemporales y versátiles del guardarropa: un jean celeste, tiro alto y corte recto, que se ajustaba sutilmente a su figura. Como broche final, incorporó unas botas bucaneras negras que aportaron elegancia y equilibrio al conjunto, permitiendo que la camisa se convirtiera en la gran protagonista del look.

Zaira Nara se sumó a la tendencia lingerie as outerwear

Zaira Nara es una de las figuras que más se anima a incorporar el encaje en sus estilismos. Tal como ocurrió durante la última edición de los Martín Fierro de la Moda, la modelo continúa apostando por la tendencia lingerie as outerwear, convirtiéndola en una de sus marcas registradas. En esta ocasión, volvió a demostrar cómo llevarla con equilibrio, fusionando sensualidad y sofisticación sin perder la impronta elegante que caracteriza cada una de sus elecciones fashionistas.

Zaira Nara | Instagram

De acuerdo con las imágenes propiciadas en sus historias de 24 horas, la propuesta estuvo compuesta por un corpiño de encaje con delicadas tiras que enmarcaban el escote, acompañado por una camisa oversize total black de acabado satinado y caída fluida, una pieza que aportó dinamismo y personalidad al conjunto. Para reforzar la estética lencera, incorporó además unos portaligas a la cintura, un detalle audaz que elevó la apuesta estilística. En la parte inferior, eligió una falda larga de gamuza en tono beige, ajustada a la silueta, que aportó textura y contraste al estilismo. La combinación de colores neutros y materiales opuestos logró equilibrar la intensidad de las prendas, dando como resultado un outfit urbano, refinado y alineado con las tendencias de la temporada.

Así, Nicole Neumann y Zaira Nara apuestan por prendas que realcen su figura a través de las transparencias y los detalles lenceros que propone la tendencia lingerie as outerwear. Las expertas fashionistas demuestran que esta propuesta fashion puede combinar sensualidad y sofisticación en partes iguales, convirtiendo piezas tradicionalmente íntimas en protagonistas de estilismos modernos, elegantes y con una fuerte impronta personal, logrando ser fuentes de inspiración para aquellas mujeres que se animan a más.