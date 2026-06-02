El apasionado beso de Wanda Nara y Maxi López : "Fue mucho más que una escena"

En los últimos meses, ocurrió una de las situaciones que tenía poas posibilidades que ocurriera: la reconciliación de Wanda Nara y Maxi López. La expareja se separó en 2013 y desde entonces protagonizaron grandes conflictos, incluyendo diferencias en el cuidado de sus tres hijos en común. Pero el diagnóstico de leucemia que recibió la conductora los acercó, y desde entonces cosecharon un nuevo vínculo.

Y en 2025, Maxi López aceptó el desafío laboral de participar en MasterChef Celebrity (Telefe) con la conducción de Wanda Nara. En pantalla demostraron la química que comparten y conquistaron al público con sus idas y vueltas, lo que potenció nuevos proyectos juntos. como es la serie vertical Triángulo Amoroso, que tiene guiños con hechos reales que atravesaron su relación. Finalmente, la ficción llegó al momento esperado: el beso entre ellos.

Wanda Nara y Maxi López: pasión en pantalla

La serie vertical es uno de los formatos boom del momento. Propone el desarrollo de una historia segmentada en capítulos que duran pocos minutos, los suficientes para captar la atención en medio del escroleo en redes sociales, y Wanda Nara y Maxi López lo lograron.

A principios de mayo, Telefe lanzó Triángulo amoroso, la ficción que recorre una historia en la que la expareja protagonista se interpretan a ellos mismos y aceptan filmar una película juntos, pero en la cláusula del contrato descubren que deben besarse, lo que desata diversas situaciones que se desarrollan en los capítulos. Y finalmente llegó ese momento: el beso.

En el capítulo 18, Wanda y Maxi se muestran en pantalla besándose, como parte de sus personajes. Y el encuentro no solo quedó en la ficción, porque se trata de una imagen que muchos fanáticos no pensaban que fuera posible. "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos", sentenció Telefe desde sus redes sociales y fue una sensación que traspasó la pantalla.

Por supuesto, que la publicación de este capítulo generó una lluvia de comentarios, en los que muchos fanáticos celebraron este encuentro. "Wow"; "No lo puedo creer", "Por fin"; "Los amo", "Espectácular para cerrar un capítulo y no hablo de la ficción" y "Buena onda los exs jaja", fueron algunos de las palabras que dejaron los seguidores.

Pero también, otras personas destacaron que se escena en sí no fue real y que el beso fue creado con Inteligencia Artificial, lo que no fue tomado negativamente por los usuarios."Me encanta que haya sido con IA, por respeto a Daniela y a Wanda. Que lindo cuidarlas", fue uno de los comenarios más repetidos. Es que los protagonistas de esta escena, en la "vida real" tienen pareja. Maxi está en pareja hace más de una década con Daniela Christiansson, y tienen dos hijos en común, y Wanda Nara está con Martín Migueles.

De esta forma, queda en claro que tanto Wanda Nara y Maxi López tienen en claro que su relación dio un giro, de haber sido esposos y padres de tres niños, hoy son compañeros de ruta, familia. Ambos se acompañan en sus vidas, con cierta distancia prudente con respeto a sus vidas privadas, pero demuestran cómo poder reconstruir una relación que generó grandes dolores en ambos.