Zaira Nara mostró sus primeras 48 horas en Miami: autos de lujo, gimnasio y salidas

El Mundial ya comenzó, y todos los fanáticos viajan de diferentes partes del mundo para ser parte del espectacular evento que moviliza a todos los fanáticos. Muchas celebridades y medios de comunicación comenzaron a hacer sus arribos días antes, para disfrutar de algunos de los centros donde se llevarán a cabo los partidos y organizarse antes de que empiece la intensa jornada. Zaira Nara fue una de las invitadas de DGO, ya que cubrirá los partidos y las previas de la selección argentina. En esta línea, y con motivo de disfrutar antes de meterse full en el trabajo, mostró sus primeras 48hs en Miami, donde se llenó de salidas, moda, lujos y mucha preparación física.

Zaira Nara y sus primeras 48 horas en Miami

Las primeras 48 horas de Zaira Nara en Miami: salidas con amigas y looks tendencias

Zaira Nara fue una de las famosas argentinas que viajó a Estados Unidos, con el motivo de cubrir los partidos de la selección argentina y alentarlos en todos los momentos. Junto a sus compañeros de streaming, comenzaron a vivir y transmitir la previa, mientras los fanáticos se prepararan para el enfrentamiento de Argentina contra Argelia, del martes 16 de junio a las 22hs. Si bien se prepara para la ocasión, también encontró en sus primeros días en Miami momentos tranquilos para disfrutar con sus amigas salidas de lujo y recorridos por la ciudad norteamericana.

Entre las postales que compartió en su cuenta de Instagram, destacó un auto de lujo que la acompañará a lo largo de toda su estadía para alentar a la selección. Junto a sus dos amigas más cercanas, recorrió la ciudad nocturna, disfrutando de cenas gourmet, tragos de autor y mucha moda y glamour que descubrió en las calles de Estados Unidos.

Zaira Nara y sus primeras 48 horas en Miami

Muchos de los expertos fashionistas que la siguen, gracias a su capacidad de marcar tendencia, destacaron algunos de sus primeros looks, que fusionaban la sensualidad con su apuesta por el estilo urbano. Durante la noche, llamó la atención con los estampados, al lucir un slip dress de animal print, fresco y sensual para una salida a puro baile, y una combinación de estilo sesentera, con pantalón oxford estampado y top total white. Para sus mañanas y tardes en streaming, encontró en prendas para alentar a la selección la frescura para soportar las jornadas bajo el sol, y le sumó looks deportivos que le permitieron ir al gimnasio para comenzar el día a puro entrenamiento.

Zaira Nara y sus primeras 48 horas en Miami

Zaira Nara: entre la diversión y alentar a la selección argentina

Zaira Nara arribó a Estados Unidos, uno de los centros del Mundial junto a México y Canadá, para cubrir y alentar a la selección argentina, en su búsqueda por una nueva consagración de gloria. Si bien su viaje fue con motivo laboral, también se permitió disfrutar de noches a puras cenas y salidas con amigas, y días de diversión con su equipo de streaming. En su cuenta de Instagram, utilizó sus historias y posteos para mostrar sus primeras 48hs en Miami, y destacó su compañía más fiel. Dos de sus amigas y compañeras más cercanas disfrutaron con ella divertidas fiestas y cenas al aire libre, mientras vivían el verano norteamericano.

Zaira Nara y sus primeras 48 horas en Miami

Si bien sus noches, el glamour y el lujo fueron un centro de atención de sus seguidores, también destacó sus primeros días acreditada en algunos de los puntos donde se llevará a cabo los partidos de la selección argentina. Para esos momentos, estuvo acompañada de sus compañeros de streaming de DGO, con quienes pudo ver la previa y la emoción de los fanáticos en las horas anteriores a los primeros cruces de la Copa Mundial 2026.

Zaira Nara y sus primeras 48 horas en Miami

Los seguidores de la modelo destacaron la felicidad y la sonrisa que se veía en cada postal, quien disfrutó de sus primeros días en el Mundial. Zaira Nara no solo es una de las modelos más importantes de la Argentina, sino que su presencia en los medios de comunicación aumentó, de la mano de su fanatismo por el fútbol y su carisma frente a cámara. De esta manera, logró ser una de las celebridades que vivirán dos meses a pura adrenalina, para alentar a la selección argentina en su búsqueda por una nueva consagración de gloria.

A.E