La reflexión de Zaira Nara con la llegada de fin de año y tras su internación: “No me voy a olvidar jamás”

Zaira Nara es una de las modelos que más llegó a los usuarios y fanáticos de la televisión en este 2025. Desde sus trabajos como conductora, en la moda hasta su participación en diversos streamings, demostró ser multifacética y abrió sus conocimientos empresariales en diferentes ámbitos. Incluso, tuvo su propia marca de yerba y participó de premios alrededor del mundo. Sin embargo, el fin de año llegó con todo, hasta con una internación de urgencia que sorprendió a sus seguidores. Desde Uruguay y con sus hijos, decidió hacer una reflexión sobre lo que significó este 2025 para ella.

La reflexión de Zaira Nara con la llegada de fin de año

El fin de año le permite a todos hacer una reflexión sobre lo vivido a lo largo de estos 12 meses. Las alegrías, anécdotas y tristezas que los hicieron crecer y evolucionar los acompañan en el final para darle la bienvenida a una nueva etapa llena de aventuras. Es por eso que las celebridades se toman su lugar de hacer lo mismo cada vez que se acerca diciembre, en sus redes sociales. Zaira Nara fue la primera en hacerlo, sobre todo al llegar a Uruguay, junto a sus dos hijos.

Tras haber sido internada de urgencia, y con un año lleno de proyectos nuevos y emociones, la modelo reflexionó sobre todo lo vivido y agradeció por la felicidad que tuvo a lo largo del 2025. Es por eso que compartió una fotografía en la cocina de su hogar, con un conjunto amarillo, y sus dos hijos sonrientes a su lado. "Siendo muy feliz. Se termina uno de esos años que no me voy a olvidar jamás", expresó en la historia de Instagram, asegurando que esta fue una gran etapa para ella.

La reflexión de fin de año de Zaira Nara

¿Por qué Zaira Nara fue internada de urgencia?

Tras su participación en MasterChef Celebrity, Zaira Nara preocupó a sus seguidores cuando se mostró en la habitación de un hospital. Allí, explicó que debió ser internada de urgencia por una infección en la comida, y reflexionó sobre todo el trabajo que le llegó en este último tiempo, cuando ya se encontraba en su hogar. "Viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal. Por suerte hoy ya en Buenos Aires, me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", explicó.

La internación de Zaira Nara

Tras este suceso, vivió el fin de año en calma y viajó a Uruguay, específicamente a José Ignacio, donde suele pasar sus vacaciones y fiestas con su familia. Zaira Nara se acompañó de sus hijos en estos primeros días, mientras realizaban los últimos detalles para la Navidad y el Año Nuevo. Fue así que se tomó unos momentos para reflexionar sobre su 2025, y agradecer todos los proyectos que le aparecieron, empezando por conducción y streaming hasta su marca personal de yerba.

