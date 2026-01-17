Así es el hotel de Pampita y Benjamín Vicuña en Punta del Este: estudio de yoga y pilates, piscina entre palmeras y gastronomía de lujo

Pampita y Benjamín Vicuña eligieron uno de los hoteles más exclusivos de Punta del Este para sus vacaciones en Uruguay. Acompañados por sus hijos y sus parejas, Martín Pepa y Anita Espasandin, la modelo y el actor se alojaron en Locanda para disfrutar al máximo de todas sus comodidades.
Así es el increíble hotel donde se alojaron Pampita y Benjamín Vicuña en Punta del Este
Ubicado en el predio del histórico ex-Mantra, Locanda Punta del Este se presenta como un refugio contemporáneo rodeado de bosque y jardines, donde la elegancia relajada y la conexión con la naturaleza son protagonistas. El lugar donde se alojaron Pampita y Benjamín Vicuña es el nuevo resort del Grupo Cipriani que marca el inicio de uno de los desarrollos hoteleros más ambiciosos de Sudamérica.
Con 100 habitaciones y suites, el resort ofrece una experiencia pensada para el descanso y el bienestar. El diseño, a cargo del reconocido arquitecto Hassen Balut, combina líneas clásicas con detalles modernos, logrando espacios amplios, luminosos y armónicos. Cada ambiente parece pensado para invitar a bajar el ritmo, sin resignar sofisticación.
Durante su estadía, Pampita y Benjamín Vicuña posaron en distintos espacios del hotel, donde se destacan la imponente piscina exterior rodeada de palmeras, las galerías abiertas y los espacios comunes de estética serena. El resort cuenta además con gimnasio, sala de spinning, estudio de yoga y pilates, cancha de tenis y un exclusivo servicio de playa en Casablanca, uno de los paradores más buscados de La Barra.
En el interior, los tonos neutros, los materiales nobles y la iluminación cálida generan una atmósfera de lujo sin estridencias. Las áreas comunes combinan confort y diseño, con mobiliario elegante, grandes ventanales y vistas abiertas al entorno natural.
Gastronomía de lujo y una vista única
La propuesta gastronómica es otro de los grandes atractivos de Locanda. El hotel ofrece un Lobby Lounge, un espacio de All Dining con carta internacional y Harry’s Table, el restaurante de cocina italiana que desembarca por primera vez en La Barra, además de un servicio especialmente pensado para la piscina.
Así, Pampita y Benjamín Vicuña eligieron uno de los hoteles más exclusivos de Sudamérica para compartir unos días de descanso en familia, en un entorno donde el lujo, la calma y el diseño se combinan a la perfección.