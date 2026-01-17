Así es el hotel de Pampita y Benjamín Vicuña en Punta del Este: estudio de yoga y pilates, piscina entre palmeras y gastronomía de lujo

Pampita y Benjamín Vicuña eligieron uno de los hoteles más exclusivos de Punta del Este para sus vacaciones en Uruguay. Acompañados por sus hijos y sus parejas, Martín Pepa y Anita Espasandin, la modelo y el actor se alojaron en Locanda para disfrutar al máximo de todas sus comodidades.

Así es el increíble hotel donde se alojaron Pampita y Benjamín Vicuña en Punta del Este

Ubicado en el predio del histórico ex-Mantra, Locanda Punta del Este se presenta como un refugio contemporáneo rodeado de bosque y jardines, donde la elegancia relajada y la conexión con la naturaleza son protagonistas. El lugar donde se alojaron Pampita y Benjamín Vicuña es el nuevo resort del Grupo Cipriani que marca el inicio de uno de los desarrollos hoteleros más ambiciosos de Sudamérica.

Pampita en el nuevo resort de Punta del Este (Foto: Grupo Mass)

Con 100 habitaciones y suites, el resort ofrece una experiencia pensada para el descanso y el bienestar. El diseño, a cargo del reconocido arquitecto Hassen Balut, combina líneas clásicas con detalles modernos, logrando espacios amplios, luminosos y armónicos. Cada ambiente parece pensado para invitar a bajar el ritmo, sin resignar sofisticación.

Así es el hotel que eligieron Pampita y Benjamín Vicuña en Punta del Este (Foto: Grupo Mass)

Pampita y Benjamín Vicuña disfrutaron de todas las comodidades del exclusivo hotel (Foto: Grupo Mass)

Durante su estadía, Pampita y Benjamín Vicuña posaron en distintos espacios del hotel, donde se destacan la imponente piscina exterior rodeada de palmeras, las galerías abiertas y los espacios comunes de estética serena. El resort cuenta además con gimnasio, sala de spinning, estudio de yoga y pilates, cancha de tenis y un exclusivo servicio de playa en Casablanca, uno de los paradores más buscados de La Barra.

Pampita en el nuevo resort de Punta del Este (Foto: Grupo Mass)

En el interior, los tonos neutros, los materiales nobles y la iluminación cálida generan una atmósfera de lujo sin estridencias. Las áreas comunes combinan confort y diseño, con mobiliario elegante, grandes ventanales y vistas abiertas al entorno natural.

Benjamín Vicuña en el hotel Locanda (Foto: Grupo Mass)

Gastronomía de lujo y una vista única

La propuesta gastronómica es otro de los grandes atractivos de Locanda. El hotel ofrece un Lobby Lounge, un espacio de All Dining con carta internacional y Harry’s Table, el restaurante de cocina italiana que desembarca por primera vez en La Barra, además de un servicio especialmente pensado para la piscina.

Un restaurante con propuestas italianas (Foto: Grupo Mass)

La increíble vista del restaurante del hotel (Foto: Grupo Mass)

Así, Pampita y Benjamín Vicuña eligieron uno de los hoteles más exclusivos de Sudamérica para compartir unos días de descanso en familia, en un entorno donde el lujo, la calma y el diseño se combinan a la perfección.