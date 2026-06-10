Pampita tiene el abrigo en el color tendencia que las mujeres más elegantes combinarán con jeans wide leg este invierno

A días de la llegada oficial del invierno, Pampita volvió a marcar tendencia con un look que reúne dos de las prendas más buscadas de la temporada. A través de sus redes sociales, la modelo y conductora mostró un estilismo tan práctico como sofisticado, ideal para enfrentar las bajas temperaturas sin resignar elegancia.

Pampita confirmó cuál es la campera tendencia del invierno 2026 y cómo combinarla con jeans wide leg

La gran protagonista del outfit de Pampita fue una campera puffer corta en color chocolate, uno de los tonos estrella del invierno 2026. Con un diseño acolchado, silueta relajada y detalles en corderoy, la prenda se destaca por combinar abrigo, comodidad y estilo. Lejos de quedar relegadas al universo deportivo, las camperas puffer se reinventaron esta temporada con versiones más refinadas que permiten incorporarlas incluso a looks urbanos y sofisticados.

Pampita deslumbró en las redes con su campera puffer de color chocolate

"Es una campera que tiene un toque de diseño, es campera pero estás arreglada", explicó Pampita al mostrar la prenda en sus historias de Instagram. Además, el modelo cuenta con ajuste en la cintura, un detalle que permite modificar la silueta y adaptarla a diferentes estilos y ocasiones.

Pampita luciendo su campera puffer de color chocolate//Instagram

Pampita logró la combinación perfecta: abrigo puffer y jeans wide leg

Para completar el look, la modelo apostó por otro infaltable del guardarropa actual: los jeans wide leg. De corte amplio y caída relajada, este diseño continúa liderando las tendencias gracias a su versatilidad y comodidad.

La combinación entre una campera que define la cintura y un pantalón de volumen amplio genera un equilibrio visual moderno y favorecedor, una fórmula que las expertas en moda vienen replicando desde hace varias temporadas.

El look de Pampita que es tendencia

Una vez más, Pampita demuestra por qué sigue siendo una de las grandes referentes de estilo del país. Con prendas funcionales, colores en tendencia y siluetas actuales, logró construir un look invernal elegante y fácil de replicar, perfecto para quienes buscan inspiración para los meses más fríos del año.