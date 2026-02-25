Así fue el cumpleaños de Salvador, el hijo de Barbie Vélez: temática prehistórica y regalos para los invitados

Barbie Vélez se encuentra entre los éxitos del teatro y su trabajo como influencer en las redes sociales. Sin embargo, siempre encuentra el momento de demostrar lo mucho que adora a su familia. El 24 de febrero, su hijo Salvador cumplió sus 3 años, y la hija de Nazarena Vélez no dudó en hacer un súper festejo en su casa, durante la tarde, para ella y su familia. Entre juegos de todas las edades, temática prehistórica y regalos para los invitados, encontró la manera de fusionar la felicidad de su pequeño con la de sus seres queridos.

El 24 de febrero del 2023, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se convirtieron en padres primerizos de Salvador. En este 2026, decidieron hacer, como todos los años, un gran festejo de cumpleaños, donde fusionan la diversión infantil de los juegos y la decoración, con la integración de su familia y los adultos. En su cuenta de Instagram, la actriz mostró los mejores detalles de una fiesta durante la tarde, donde los dinosaurios volvieron en divertidos dibujos e hicieron temático el cumpleaños.

Tanto la torta, como las gigantografías y los globos, se inspiraban en la era prehistórica y creaban un mundo para el pequeño. Sin embargo, entre los juegos, había un tobogán, una pileta de pelotitas y una calecita, que podían disfrutar los adultos y los niños. Además, un show de una payasa entretuvo a los presentes. Entre delicias dulces y saladas, la decoración también continuaba con la temática, al igual que la vajilla descartable. El detalle principal del evento fue el obsequio que le dieron a todos los invitados: mochilas de dinosaurios pequeñas guardaban libretas y lapiceras para todos ellos.

En sus redes sociales, la familia de Salvador no dudó en compartir tiernas fotografías del pequeño, escribiendo sus mensajes felicitándolo. Los usuarios de las redes sociales comentaron en el posteo que la actriz compartió, pero fue una historia de Barbie Vélez la que enterneció a todos. En un collage, donde mostraba el crecimiento del niño, la hija de Nazarena Vélez expresó: "¡Feliz cumpleaños al más dulce del mundo! Que seas siempre el más feliz. Te amo con mi corazón".

El cumpleaños de Salvador fue un completo éxito, fusionando los juegos infantiles con los adultos y las sorpresas para ellos. Barbie Vélez no dudó en mostrar cada detalle de la tarde en familia que vivieron, y la felicidad del niño al estar rodeado de sus personas favoritas. Con temática prehistórica, regalos para los invitados y delicias dulces, la familia disfrutó de un 24 de febrero, y los usuarios de las redes sociales pudieron unirse con sus comentarios alegres.

A.E