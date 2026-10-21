La tradición que une a Claudia Villafañe y Agustina Cherri hace 25 años

Claudia Villafañe y Agustina Cherri mantienen desde hace 25 años una tradición que refleja la cercanía de su amistad. A través de un divertido video compartido en las redes, la actriz mostró cómo continúa una costumbre que comenzó cuando era mucho más joven y que, con el paso del tiempo, también empezó a compartir con sus hijas.

La grabación transcurre cuando varias generaciones se reúnen alrededor de la cocina. Entre risas, comentarios sobre la alimentación, distintos tipos de comida y recuerdos del pasado, las protagonistas dejaron al descubierto una particular costumbre familiar, mientras las más chicas disfrutaban del encuentro y participaban de la conversación.

La tradición de Claudia Villafañe y Agustina Cherri que ahora comparten sus hijas

Desde hace 25 años, Claudia Villafañe y Agustina Cherri mantienen la costumbre de reunirse para comer algo dulce. Lo que comenzó como un encuentro entre amigas continúa hasta la actualidad y ahora también incluye a las hijas de la actriz, quienes se sumaron a una nueva jornada de golosinas y anécdotas.

En el video, las invitadas aparecen alrededor de una amplia mesada de cocina, donde preparan distintas combinaciones con galletitas Oreo, dulce de leche y chocolate. Las chicas prueban los ingredientes mientras conversan con las adultas y comparten sus preferencias. Sobre la mesa también se observan varios recipientes, envoltorios y un mate que acompaña la reunión.

La publicación comienza con una secuencia en blanco y negro acompañada por la frase “Almond mom vs. La Tata”, que anticipa el tono humorístico del intercambio. La expresión inglesa se utiliza en redes sociales para describir a madres que mantienen una actitud restrictiva frente a determinados alimentos. En este caso, aparece como una broma sobre las diferencias entre ambas amigas.

Agustina Cherri junto a sus hijas durante el encuentro con Claudia Villafañe (Instagram).

La actriz aparece con una camisa estampada en tonos beige y verde. A su lado, una de sus hijas lleva una remera negra y un collar dorado, mientras que la menor luce una musculosa blanca. Las tres participan de la charla y prueban algunos de los dulces preparados. Del otro lado de la mesada, su amiga luce un buzo verde sobre una camisa blanca y el cabello rubio recogido.

El intercambio transcurre entre bromas sobre los gustos de cada una y los cambios que llegaron con los años. Las hijas escuchan las anécdotas mientras preparan sus propias combinaciones, en una escena que permite ver la confianza entre las protagonistas. La conversación mantiene un tono distendido y muestra cómo las reuniones incorporaron a una nueva generación.

Claudia Villafañe y Agustina Cherri: una amistad que también une familias

El vínculo entre Claudia Villafañe y Agustina Cherri también quedó reflejado en otros acontecimientos familiares. En abril de 2024, la empresaria fue la encargada de organizar la fiesta de 15 años de Muna Pauls, la hija de la actriz y Gastón Pauls. La celebración reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, además de contar con presentaciones musicales.

Después del festejo, la intérprete utilizó sus redes sociales para agradecer el trabajo de su amiga durante los preparativos. “La capitana de este sueño”, escribió al dedicarle unas palabras especiales. El mensaje formó parte de una publicación en la que compartió distintos momentos de la celebración y destacó la participación de quienes ayudaron a concretarla.

La elección de la empresaria para un acontecimiento tan importante fue otra muestra de la confianza que existe entre ambas familias. Su relación, construida a lo largo de más de dos décadas, también se refleja en las visitas que realizan y en los encuentros que comparten sus hijos, como quedó demostrado en la reciente grabación.

Claudia Villafañe durante el encuentro en el que compartió dulces y anécdotas familiares.

En esta oportunidad, la reunión tuvo como protagonistas a las más jóvenes, que aprovecharon la visita para preparar sus propias golosinas. La cocina volvió a convertirse en el punto de encuentro, con las adultas recordando costumbres de otros tiempos mientras las chicas disfrutaban de las distintas opciones que encontraron sobre la mesada.

La escena mostró una faceta familiar de las protagonistas, lejos de sus compromisos profesionales y apariciones públicas. Las bromas sobre la comida fueron el centro de la conversación, especialmente por el contraste entre los hábitos alimenticios de la actriz y las propuestas de la anfitriona, que continúa recibiéndolas para compartir estos encuentros.

Con esta publicación, Claudia Villafañe y Agustina Cherri volvieron a mostrar la tradición que las une desde hace 25 años. Las visitas para comer algo dulce, que comenzaron mucho antes del nacimiento de las chicas, ahora forman parte de las reuniones que ambas comparten con sus familias.