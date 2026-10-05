Agustina Cherri se sinceró sobre la maternidad: “Si yo no trabajo hasta puedo decir que soy mala madre”

Agustina Cherri reflexionó sobre la maternidad y el lugar que ocupa el trabajo en su vida. La actriz, mamá de cuatro hijos, habló sobre las distintas etapas que atravesó desde que fue madre por primera vez y cómo logró sostener su carrera a lo largo de los años. Con una experiencia que comenzó a los 25 años y llegó hasta una nueva maternidad a los 40, reconoció que su manera de vivir la crianza también estuvo atravesada por sus proyectos personales y profesionales.

Agustina Cherri habló sobre la maternidad

La particular mirada de Agustina Cherri sobre la maternidad

Durante una reciente entrevista, Agustina Cherri explicó que nunca dejó de trabajar después de convertirse en madre. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo profesional no fue algo que tuviera que abandonar para dedicarse a sus hijos, sino una parte de su vida que necesitó conservar para sentirse realizada.

“Yo no soy solo mamá. Si yo no trabajo, hasta puedo decir que soy mala madre”, expresó entre risas. La intérprete explicó que tuvo a su primera hija a los 25 años y a su último hijo a los 40, por lo que atravesó la maternidad en momentos muy diferentes de su vida. Sin embargo, hubo algo que se mantuvo constante: su vínculo con el trabajo.

La realidad profesional de Agustina Cherri tras convertirse en madre

Agustina Cherri también destacó que sus hijos nunca representaron un impedimento para continuar con sus proyectos profesionales. A lo largo de los años encontró distintas maneras de organizar su vida familiar y laboral, adaptándose a las necesidades de cada etapa y buscando mantener cerca a sus hijos incluso durante sus compromisos de trabajo.

Esa organización implicó distintas estrategias, desde alojarse en habitaciones de hotel cercanas al teatro hasta contar con motorhomes familiares durante algunos rodajes para poder estar cerca de sus hijos. También hubo momentos en los que decidió poner en pausa sus proyectos cuando las necesidades de su entorno familiar lo requirieron, mostrando que su manera de combinar ambos mundos también estuvo marcada por la flexibilidad.

Agustina Cherri explicó que sus hijos nunca fueron una traba en su carrera profesional

El mayor apoyo de Agustina Cherri

En ese equilibrio también tuvo un papel importante la organización familiar. Agustina Cherri mantiene una relación de crianza compartida con Gastón Pauls, padre de sus hijos mayores, mientras que actualmente está en pareja con el músico Tomás Vera, con quien tuvo a sus dos hijos menores. La dinámica familiar fue cambiando con el paso del tiempo, pero el acompañamiento continuó siendo una parte importante de su día a día.

Agustina Cherri goza de una red de apoyo familiar estable

La actriz también habló en distintas oportunidades sobre la confianza construida con Pauls después de la separación. Esa relación les permitió sostener una dinámica de crianza en la que pueden organizarse frente a viajes y compromisos laborales. Para Agustina Cherri, la maternidad no significó dejar de lado las demás partes de su identidad, sino construir una forma propia de combinar la crianza con su profesión.