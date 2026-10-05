Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, mostró su exigente rutina de pilates aéreo

Muna Pauls tiene 17 años y atraviesa un momento de crecimiento tanto en lo artístico como en lo personal. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls viene construyendo su propio camino dentro de la música y, al mismo tiempo, logró consolidar una comunidad en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su día a día y sus proyectos.

Muna Pauls compartió parte de su rutina de pilates aéreo

Recientemente la joven volvió a llamar la atención de sus seguidores al publicar un video en el que mostró una exigente práctica de pilates aéreo. Las imágenes permitieron conocer otra de las actividades que incorporó a su rutina y que comenzó a practicar en 2025, con ejercicios que requieren fuerza, flexibilidad, concentración y un importante control corporal.

La exigente rutina de Muna Pauls

En el video que compartió en sus historias de Instagram, Muna Pauls aparece preparada para comenzar una clase de pilates aéreo y recibe la asistencia de su instructora para acomodar correctamente su postura inicial. Una vez lista, la joven se sostiene de las correas de la estructura y comienza a elevarse para realizar diferentes movimientos en suspensión.

A medida que avanza la práctica, la dificultad de los ejercicios aumenta. La cantante consigue mantenerse completamente de cabeza y, desde esa posición invertida, realiza movimientos de elongación, abre las piernas y arquea la espalda. La secuencia deja ver la precisión que necesita para sostener cada postura y controlar el cuerpo mientras permanece suspendida en el aire.

Los beneficios del pilates aéreo

El pilates aéreo que práctica Muna Pauls, es una disciplina que combina ejercicios de fuerza y movilidad con el trabajo en suspensión. A diferencia de una rutina convencional sobre una superficie estable, los elementos utilizados obligan a mantener un mayor control sobre el cuerpo para poder sostener las diferentes posiciones y ejecutar cada movimiento de manera precisa.

Muna Pauls práctica una disciplina que requiere mucho control corporal

Entre las capacidades que se ponen en práctica aparecen la fuerza del centro corporal, la flexibilidad, el equilibrio y la concentración. En el caso de la joven artista, todos estos aspectos pueden observarse durante la secuencia que compartió, especialmente cuando permanece invertida y combina la apertura de piernas con diferentes movimientos de elongación y arqueo.

La disciplina que comparten Agustina Cherri y Muna Pauls

En 2025, Agustina Cherri había contado que junto a su hija Muna Pauls practicaban pilates y ambas compartieron imágenes de aquella experiencia en sus redes sociales. Cada una mostró la clase desde distintos ángulos, dejando ver parte de los ejercicios que realizaban durante la práctica.

Muna Pauls comenzó a practicar pilates en 2025 junto a su madre

A partir de aquella publicación se conoció el vínculo de Muna Pauls con esta disciplina, que comenzó a practicar ese año. Ahora, con el nuevo video que compartió en sus redes sociales, la joven volvió a mostrar una clase de pilates aéreo, aunque esta vez el foco estuvo puesto en su propio desempeño y en la dificultad de los movimientos que logró realizar.