Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, mostró su exigente rutina de pilates aéreo

Muna Pauls tiene 17 años y atraviesa un momento de crecimiento tanto en lo artístico como en lo personal. La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls viene construyendo su propio camino dentro de la música y, al mismo tiempo, logró consolidar una comunidad en redes sociales, donde comparte distintos aspectos de su día a día y sus proyectos.
Recientemente la joven volvió a llamar la atención de sus seguidores al publicar un video en el que mostró una exigente práctica de pilates aéreo. Las imágenes permitieron conocer otra de las actividades que incorporó a su rutina y que comenzó a practicar en 2025, con ejercicios que requieren fuerza, flexibilidad, concentración y un importante control corporal.
La exigente rutina de Muna Pauls
En el video que compartió en sus historias de Instagram, Muna Pauls aparece preparada para comenzar una clase de pilates aéreo y recibe la asistencia de su instructora para acomodar correctamente su postura inicial. Una vez lista, la joven se sostiene de las correas de la estructura y comienza a elevarse para realizar diferentes movimientos en suspensión.
A medida que avanza la práctica, la dificultad de los ejercicios aumenta. La cantante consigue mantenerse completamente de cabeza y, desde esa posición invertida, realiza movimientos de elongación, abre las piernas y arquea la espalda. La secuencia deja ver la precisión que necesita para sostener cada postura y controlar el cuerpo mientras permanece suspendida en el aire.
Los beneficios del pilates aéreo
El pilates aéreo que práctica Muna Pauls, es una disciplina que combina ejercicios de fuerza y movilidad con el trabajo en suspensión. A diferencia de una rutina convencional sobre una superficie estable, los elementos utilizados obligan a mantener un mayor control sobre el cuerpo para poder sostener las diferentes posiciones y ejecutar cada movimiento de manera precisa.
Entre las capacidades que se ponen en práctica aparecen la fuerza del centro corporal, la flexibilidad, el equilibrio y la concentración. En el caso de la joven artista, todos estos aspectos pueden observarse durante la secuencia que compartió, especialmente cuando permanece invertida y combina la apertura de piernas con diferentes movimientos de elongación y arqueo.
La disciplina que comparten Agustina Cherri y Muna Pauls
En 2025, Agustina Cherri había contado que junto a su hija Muna Pauls practicaban pilates y ambas compartieron imágenes de aquella experiencia en sus redes sociales. Cada una mostró la clase desde distintos ángulos, dejando ver parte de los ejercicios que realizaban durante la práctica.
A partir de aquella publicación se conoció el vínculo de Muna Pauls con esta disciplina, que comenzó a practicar ese año. Ahora, con el nuevo video que compartió en sus redes sociales, la joven volvió a mostrar una clase de pilates aéreo, aunque esta vez el foco estuvo puesto en su propio desempeño y en la dificultad de los movimientos que logró realizar.