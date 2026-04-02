Franco Yan, el hijo de Romina Yan, presentó a su novia

El estreno de Annie, la nueva producción musical encabezada por Nicolás Vázquez y dirigida por Gustavo Yankelevich contó con la presencia de imponentes figuras del espectáculo y del ambiente artístico. Numerosas personalidades se pasearon por la alfombra azul del Teatro Broadway, entre ellos, Franco Yan, el hijo de Romina Yan, quien asistió al evento con su novia, Ernestina Ambiela.

Franco Yan y Ernestina, inseparables

Si bien Franco Yan ya había hecho alusión en redes sociales a su noviazgo con la artista, el estreno de la obra teatral de su abuelo fue la ocasión especial para presentarla en público frente a una gran cantidad de paparazzis que se acercaron a cubrir la gala. Ambos jóvenes, posaron sonrientes y muy enamorados en la estructura montada para que las celebridades sean retratadas ingresando al recinto.

Franco Yan y Ernestina Ambiela | Crédito: Prensa Annie

Sin brindar ninguna declaración a la prensa, los tortolitos lucieron un look cien por ciento descontracturado, ideal para una noche donde el arte y la energía teatral se hacían presente. Por su parte, el hijo de la recordada Romina Yan, también aprovechó para mostrarse junto a su abuelo - productor ejecutivo y director- quien le brindó su apoyo en todo momento, celebrando una creación más a su vasta trayectoria en el ambiente artístico.

Franco Yan, más enamorado que nunca

Ernestina Ambiela y Franco Yan comparten mucho más que una pasión artística: construyeron un vínculo que trasciende lo laboral. Mientras ella crece en popularidad gracias a su música y su presencia en redes, él se afianza en el mundo de la actuación y la composición musical. Su historia fue tomando forma al ritmo de sus proyectos personales y, hoy, genera curiosidad por la discreción con la que eligen vivir su romance. Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó su historia de amor, los jóvenes ya habían anunciado su relación amorosa en sus respectivas cuentas de Instagram. A través de dedicatorias cien por ciento románticas y cargadas de palabras de cariño el uno hacia el otro.

Franco Yan y Ernestina Ambiela | Instagram

En este marco, los cumpleaños suelen ser fechas clave para los posteos y los mensajes cargados de cariño. Para la última vuelta al sol, Ernestina publicó un sentido carrusel de imágenes juntos con un pie de fotos que generó suspiro entre sus seguidores: “Amo cada minuto juntos. Amo elegirnos y acompañarnos. Amo escucharte reír. Amo verte crear. Amo aprender tanto de vos. Amo amarte y celebrarte todos los días; hoy especialmente. ¡Feliz cumpleaños, chico… te amo!”.

El músico, a su vez, también agasajó a la dueña de su corazón con palabras cargadas de significados: “Desde que te conocí, cada día con vos es mágico y diferente. Estar juntos es un regalo y me siento afortunado de habernos encontrado, de elegirnos para acompañarnos. Gracias, mi amor por todos los momentos juntos. Me explota el corazón de alegría por poder celebrarte hoy y siempre. Sos una gran mujer a la que admiro, y que me sorprende a cada rato. Y además, sos la que cada día me enamora más”.

Franco Yan y Ernestina Ambiela | Instagram

Así, entre el brillo del estreno de Annie y la emoción de una noche cargada de arte, Franco Yan y Ernestina Ambiela sellaron su primera aparición pública como pareja, dejando en claro que su vínculo crece a paso firme. Acompañados por el legado artístico de su familia y bajo la mirada orgullosa de Gustavo Yankelevich, los jóvenes eligieron este momento especial para mostrarse ante los espectadores, confirmando abiertamente su historia de amor, - aunque construida desde la discreción mediática-.

NB