Eros Ramazzotti habló del polémico beso que intentó darle a Evangelina Anderson: “Solo somos amigos”

Después de las polémicas sentimentales en las que se vio envuelta Evangelina Anderson, la modelo viajó a Milán para participar en la Semana de la Moda. Allí, además de participar de varios eventos, disfrutó de salidas Majo Martino y Milca Gili, quien organizó un encuentro en la casa de Eros Ramazzotti, uno que rápidamente captó la atención de los medios.

Evangelina Anderson

Y es que es un video que ha circulado en distintas cuentas en redes sociales, se puede ver al intérprete de Cosas de la vida intentado besar a Evangelina Anderson en dos oportunidades. En ambas ocasiones, la modelo lo rechazó; sin embargo, este episodio generó una ola de especulaciones sobre un posible romance.

Cómo fue el encuentro de Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti en Milán

Según detalló Milca Gili en el programa Desayuno Americano, la reunión con el artista se dio en un clima distendido. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer, al tiempo que aclaró que pidió a las invitadas que no usaran celulares para preservar la intimidad del anfitrión.

Sin embargo, en un momento de la velada, mientras se preparaban para una foto grupal, ocurrió la escena que más tarde se viralizó. “Creo que quiso cantarle a quien estaba al lado y hacerle una gracia que seguramente no le salió, pero no fue su intención”, explicó Gili en el ciclo, aludiendo al instante en que Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina frente a las cámaras.

Del mismo modo, Milca Gili despejó rumores de un posible romance entre la ex esposa de Martín Demichelis y Ramazzotti. “Para nada, no hubo onda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos”, aseguró, resaltando que la relación con el artista siempre fue cordial y en un marco de amistad.

El mensaje de Eros Ramazzotti tras el polémico video con Evangelina Anderson

Ante la repercusión mediática del clip, Eros Ramazzotti decidió pronunciarse. Lo hizo a través de un audio difundido en el ciclo Pan y Circo de Radio Rivadavia y reproducido también por Desayuno Americano: “Hola todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina”, sentenció.

Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti

Con estas palabras, Eros Ramazzotti buscó poner fin a las especulaciones y subrayar que su vínculo con Evangelina Anderson es únicamente amistoso. Por su parte, la modelo decidió no pronunciarse públicamente sobre lo sucedido, manteniendo el perfil bajo mientras el episodio sigue generando repercusiones en redes sociales.