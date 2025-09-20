Evangelina Anderson vivió un incómodo momento con Eros Ramazzotti: el intento de beso forzado

Evangelina Anderson está atravesando uno de los momentos más resonantes de su vida tras su escandalosa separación con Martín Demichelis. Sin embargo, los litigios judiciales no le impiden disfrutar de vacaciones con amigas. En el marco de celebrarse la Semana de la Moda, la modelo viajó a Italia junto a su hermana Celeste y a su amiga Majo Martino.

Las chicas disfrutan de los paseos más emblemáticos de Milán, como así también de la gastronomía y de los encuentros inesperados. Durante una tarde de chicas, almorzaron junto a Eros Ramazzotti, quien fue captado en el que parece que intentó robarle un beso.

Evangelina Anderson junto a Eros Ramazzotti | Instagram

El momento incómodo entre Eros Ramazotti y Evangelina Anderson

Durante su estadía en Italia, Evangelina Anderson disfruta de los lugares más exclusivos de Italia junto a su hermana y su mejor amiga. En la antesala a celebrarse la Semana de la Moda, Milán es el epicentro donde se congregan grandes figuras del ambiente. Fue en este contexto en el que la modelo se topó con Eros Ramazzotti, con quien compartió un almuerzo.

Sorprendida por el inesperado encuentro, las jóvenes se pusieron en modo fans y, antes de terminar la jornada, cantaron a capella junto al cantante Cosa más bella. En este cotexto, trascendió un video en el que el artista parece que intenta darle un beso a Evangelina Anderson. Ella, de rápidos reflejos, esquivó el ósculo con elegancia y simpatía brindándole un abrazo fraternal.

Esta escena quedó registrada por la fashionista Milca Gili, quien tomó con humor el episodio. “Alguien se enamoró”, escribió la rubia quien habría sido el nexo entre el cantautor y Evangelina.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y, como era de esperarse, las reacciones en contra del intérprete no tardaron en llegar. “¡¡Que viejo baboso!! Odio a los famosos que creen que querés que te toqueteen o te besen”, “Yo veo a un tipo aprovechándose por ser famosos y acosando a una mujer queriendo besarla sin su consentimiento” y “¡Qué nefasto que sos!”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Eros Ramazzotti intenta besar a Evangelina Anderson | Instagram

Cabe destacar que este gesto de Eros Ramazzotti con Evangelina Anderson no sería un hecho aislado. Según informaron en LAM (América TV), Wanda Nara también habría recibido mensajes insistentes en medio de su divorcio con Mauro Icardi. “Le está escribiendo todo el mundo y ahora ya tiene un pretendiente cantante, estamos hablando de otra liga”, sostuvo Yanina Latorre quien minutos después revelaría el nombre del cantante. Por su parte, la protagonista de este incómodo momento desdramatizó lo sucedido y le agradeció a Gili por ser su anfitriona del otro lado del océano: “La mejor creando momentos inolvidables”, destacó.

NB